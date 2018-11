Condenado a once años de prisión el exprofesor de un colegio del Opus que abusó de un alumno

Publicada el 15/11/2018 a las 12:27 Actualizada el 15/11/2018 a las 12:51

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a once años de prisión a, el exprofesor del—vinculado al Opus Dei— acusado deen los períodos escolares entre 2008 y 2010 a un alumno, que entonces contaba, según ha informado la abogada de la familia de la víctima.La Fiscalía solicitaba tres años de prisión para el acusado o una petición alternativa de 20 meses de prisión, en función de que le fuera aplicado el nuevo Código Penal, en lugar de la legislación vigente en el momento de los hechos. Por su parte, la Acusación Particular pedía diez años de prisión para el acusado, con una pena alternativa de 14 años, si se incluían las agravantes de. La defensa, por su parte, solicitaba su absolución. Finalmente, la Audiencia ha decidido condenarlo a once años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales, así como a once años de inhabilitación, y a quince años de alejamiento de la víctima.