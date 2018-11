Justicia reitera que estudia suprimir títulos nobiliarios franquistas pero recuerda que no son un "privilegio"

Publicada el 15/11/2018 a las 17:01 Actualizada el 15/11/2018 a las 17:20

Menciones "anacrónicas"

Actualizar el catálogo de símbolos franquistas

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ha remachado este jueves en el Senado que el Ministerio está estudiando una reforma legislativa pararelacionados con el régimen franquista, pero recuerda que, tal y como sentenció el Tribunal Constitucional , "no suponen un estatus" o "privilegio", informa Europa Press.Así lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la cámara alta y en respuesta a las pregunta del senador vasco Joan Iñarritu sobre si el Gobierno ha valorado solicitar al Jefe del Estado que suspenda los títulos nobiliarios, como elconcedido a Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco, como heredera de Carmen Franco Polo.Iñarritu ha manifestado que no es "lógico" que en el siglo XXI, un "Estado de la Unión Europea" mantenga una "treintena" de títulos nobiliarios que, a día de hoy, se están concediendo a "que hubo en este Estado".Ante esto, Dolz ha expresado que el Ministerio de Justicia "coincide" con la necesidad de suprimir estas "que proceden del anterior y antiguo régimen y que han persistido hasta la actualidad". Por ello, se está estudiando el cauce legal para eliminarlos, ha insistido.No obstante, ha recordado que el Tribunal Constitucional ya afirmó en unaque estas menciones son "instituciones residuales de la sociedad anterior que se incrustan en la nueva y logran perdurar en ella", pero que "no suponen en modo alguno un estatus o condición estamental y privilegiada, ni tampoco conlleva hoy el ejercicio de función pública alguna".Dolz ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha trasladado la "voluntad política" de hacer una modificación de la Ley de Memoria Histórica paray ahí contemplar la retirada de estos títulos. El secretario de Estado ha añadido que es "importante abordar con seriedad" esta reforma porque "abarcaría aspectos sensibles".Por otro lado, el senador de EH Bildu ha pedido al Ministerio de Justicia que se actualice "con sentido común" el listado de. Según ha dicho, algunos "pasan" y son contrarios a la Memoria Histórica."Estamos en ello", ha afirmado Dolz, que ha detallado que el "mandato" que tiene el director general de Memoria Histórica , Fernando Martínez, es actualizar este catálogo es "recoger todo tipo de recomendaciones y valorarlas".