El juez de la caja B del PP pide un informe urgente a Interior sobre los pagos de fondos reservados al chófer de Bárcenas

Publicada el 16/11/2018 a las 16:42 Actualizada el 16/11/2018 a las 16:55

También llama a declarar a Marjaliza

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP a partir de los papeles del extesorero Luis Bárcenas , ha dictado un auto en el que solicita a la Secretaría de Estado de Interior que, en el marco de la denominada operación Kitchen, según informa Europa Press.De la Mata quiere en concreto "informe urgente y completo relativo en particular, a los objetivos preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control" de esa operación en la que estarían involucradoso. Ambos están siendo investigados por otro juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, en el marco de la operación Tándem . Sin embargo, De la Mata, que instruye la posible financiación irregular del Partido Popular, quiere tener acceso a esta información que salpicaría al ex tesorero y en la que se podría haber recabado documentación relevante para la causa.El juez solicita a Interior que"y la de sus últimos responsables, con expresión de tareas y responsabilidades" y dice que ese informe "debería ir acompañado de toda la documentación generada y/u obtenida durante su desarrollo", como oficios, informes, notas de servicio "y cualesquiera documentos incautados o recibidos, en cualquier soporte y por cualquier vía".Además de solicitar informe al Ministerio del Interior,, dado que el pasado 15 de noviembre publicó una información según la cual, la mencionada operación policial se puso en marcha en 2013 con el fin de arrebatar documentos sensibles a Bárcenas y el fruto de las incautaciones "en ningún momento" se entregó a la Audiencia Nacional.El auto parte de que "se ha tenido conocimiento por medios de comunicación" de la "" ya que el periódico apuntaba que Interior, bajo gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz al frente, "sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos en B". Asimismo, De la Mata recoge que según esa información, "durante el traslado de la selección de documentos comprometedores, el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente por la Policía, fotocopió íntegramente una caja de documentación" y la puso en manos del dispositivo dirigido por Villarejo, "que en el momento de su detención albergaba en su domicilio documentación relacionada con la citada operación".El instructor recoge en el auto otro fragmento en el que se apuntaba que entre los papeles interceptados había "varios contratos entre el PP y empresas proveedoras que sirvieron para financiar irregularmente el partido" y que "algunos depara beneficiar a su entorno directo".Además, De la Mata, considerado cerebro de la Púnica , para que explique "la realización de actos de soborno" y "presuntos pagos en metálico" a los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha atendido así la petición de la acusación popular que ejerce IU, después de que Marjaliza declarara el pasado julio que hizo un pago de 60.000 euros a Bárcenas y Lapuerta en la misma sede del PP en la calle Génova de Madrid.Según el escrito remitido por IU al juez, Marjaliza contó en sede judicial que en el año 2007 el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados le transmitió que debían "tener un gesto" haciendo una "donación en Génova" y que acudió a la sede a través del exconcejal del Ayuntamiento de Madrid José Fernández Bonet". Allí, según afirmó,De este modo, el magistrado quiere que el constructor preste declaración"en relación con la realización de actos de soborno sobre diferentes responsables políticos, principalmente vinculados al PP y en particular, con presuntos pagos realizados en metálico a la tesorería nacional de esta fuerza política".Asimismo, De la Mata cita a la Audiencia Nacional, aunqueal exconcejal madrileño José Fernández Bonet, la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez y el número tres de la trama Gürtel, Álvaro Pérez Alonso el Bigotes. Estas citaciones también responden a una petición de IU, al hilo de la declaración que prestó el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa en relación a los pagos de José Mayor Oreja o las instrucciones que recibía la exgerente Cristina Ibáñez de Luis Bárcenas y la financiación irregular de la formación política en la Comunidad Valenciana.De la Mata ha citado ael próximo 29 de noviembre a partir de las 10.00 horas.acudirá a la Audiencia Nacional un día después a la misma hora. El juez también llama al exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), también conocido como el Albondiguilla el 28 de noviembre a las 13.00 horas, ya que la declaración que tenía previsto prestar el pasado 25 de julio se canceló.