Publicada el 16/11/2018 a las 21:13 Actualizada el 16/11/2018 a las 21:56

Una devolución de efecto "muy positivo para la economía"

El FROB se hará cargo del 85 % de la devolución

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dadoen la demanda colectiva presentada por la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) contra Abanca en la que reclamaba la devolución del dinero cobrado de más a los clientes con préstamos hipotecarios de cláusulas suelo suscritos con anterioridad a mayo de 2013. Informa Europa Press.Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada ordena en la sentencia a la entidad bancaria quelas cantidades indebidamente abonadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 . En declaraciones, el secretario xeral de Acouga, el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, afirma que esta "es la decisión judicial en derecho privado más importante de la historia de Galicia en cuanto a cantidad no solo de adheridos, sino de potenciales afectados por ella", ya que estima que serán "miles", con un impacto global deContra este fallo, que no es firme, emitido con fecha del 14 de noviembre, cabe presentar recurso de apelación en un plazo de 20 días. Acouga agrupa a algo más de un millar de perjudicados en una demanda colectiva que fue admitida a trámite por el juzgado en febrero de 2016, y con la que se pretendía la devolución "del dinero cobrado de más" a los clientes con préstamos hipotecarios , con anterioridad a mayo de 2013, fecha a la que el Tribunal Supremo limitaba la. Con todo, Pérez-Lema prevé que "cualquier afectado que tuviese una cláusula suelo con Caixa Galicia o Caixanova" podrá beneficiarse una vez la sentencia sea firme.A modo de ejemplo de lo que puede suponer esta sentencia, Pérez-Lema pone el ejemplo de una persona que tenga una hipoteca de 90.000 euros, que "no es muy alta", pero que obtendrá la devolución de "entre 5.000 y 7.000 euros por operación de préstamo hipotecario". De hecho, considera que esta sentencia "va a tener un efecto muy positivo para la economía". "Va a ser mucho dinero para las economías de las familias y de los consumidores para eso que se dice de tapar agujeros", valora.Por todo ello, Pérez-Lema subraya que es una sentencia "adecuada, acertada y restitutiva", "como dice el tribunal europeo", "porque si hay una cláusula nula hay que poner a la persona en el punto cero y, por tanto, devolverle" lo correspondiente. "Es de las sentencias queen la historia del Derecho Civil español, mientras que en la historia judicial de Galicia es la que más impacto tiene en más familias, porque nunca hubo una que vaya a afectar a tanta gente en Galicia", asegura Pérez-Lema. Además, este abogado reflexiona sobre que "esta sentencia va a sustituir a miles de pleitos " y "está ahorrando un gran número de recursos de la administración de justicia".Sobre el impacto de esta sentencia, Pérez-Lema indica que "Abanca tiene las cuentas echadas desde que se presentó la denuncia en 2016 y con los beneficios magníficos que está obtenido no le va a suponer problema". Además, recuerda que "tiene una garantía del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que va a cubrir el 85%" de la devolución de sus cláusulas suelo, por "lo que en un 85 por ciento se va a pagar con dinero público".