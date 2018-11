Casado, ante el mutismo de Sánchez sobre los "dictadores" iberoamericanos: "Muy duro con los muertos y cobarde con los vivos"

Publicada el 17/11/2018 a las 15:50 Actualizada el 17/11/2018 a las 16:09

Critica que Díaz que diga "más Andalucía" cuando "solo ha protagonizado menos"

Moreno acusa a Díaz de "avergonzarse" de sus siglas

El presidente del PP,, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en la Cumbre Iberoamericana a la que acude estos días en Guatemala, por lo que el popular considera que "es muy duro con los muertos y muy cobarde con los vivos". "¡Qué vergüenza para España!", ha exclamado.Durante un acto con apoderados del PP en Córdoba en el segundo día de campaña de las elecciones andaluzas que recoge Europa Press, el líder conservador ha apuntado que estas cumbres son "de los proyectos de política exterior más importantes que ha dado España en los últimos años y con el gran apoyo de los jefes de estado que ha habido en la Corona española y los presidentes del Gobierno sucesivos", con "un buen papel" de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Sin embargo, ha lamentado el "pésimo" papel de José Luis Rodríguez Zapatero, "defendiendo a Ecuador y Bolivia", entre otros, y "qué mal papel hace Pedro Sánchez", sobre quien ha dicho que con el Brexit y el efecto en Gibraltar "dice que a lo mejor no puede venir a la campaña andaluza un segundo día".En cambio, ha advertido que "sí está en una cumbre iberoamericana con varios jefes de estado que le han pedido a España, a la madre patria como dicen ellos con cariño", aseverando que "los españoles no colonizaban, sino que lo que se hacía era tener una España más grande y después de las independencias ha seguido una relación excelente con las repúblicas iberoamericanas", peroAl respecto, ha recordado que se fue a Chile y su presidente, Sebastián Piñera, "le pidió ir juntos en lo de Venezuela y que el Gobierno de España deje claro que es una dictadura", que "ha habido 12.000 detenciones arbitrarias", que "ha habido 6.000 asesinatos extrajudiciales", todo con cifras "documentadas". En fin, le instó a respaldar que "hay que acabar con esta dictadura", después de unirse "Canadá, Francia y Alemania, pero, ¿por qué Sánchez en Guatemala no dice que queremos acabar con un sátrapa que machaca a su población matándola de hambre?", ha cuestionado insistentemente Casado.No obstante, ha criticado que "s". "¿Qué pinta Sánchez yendo a Cuba, no hay países para visitar?", se ha preguntado el popular, quien ha remarcado que. Asimismo, ha enfatizado que "se parece a Zapatero porque no quiere criticar a las dictaduras, porque presenta un presupuesto imposible y ruinoso, porque intenta rescribir nuestra historia", así como "porque está rompiendo la unidad de los españoles cediendo a los chantajistas independentistas y a los proetarras". "Es Zapatero 2", ha apostillado.Ya con respecto a Andalucía, Casado ha acusado a la secretaria general del PSOE andaluz, presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, que defienda en campaña, motivo por el que ha pedido "lecciones ninguna del socialismo ruinoso y corrupto de esta tierra".Además,porque, a su juicio, "se avergüenza" de la historia de su partido en Andalucía, a la vez que le ha pedido que "deje de ocultar el logotipo" y que "se deje de ocultar en una bandera que es de todos los andaluces". Estas palabras se refieren a que en alguna cartelería electoral de los socialistas andaluces solo aparecen el eslogan de la campaña y la fotografía de Susana Díaz y no el logo.Por su parte, el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta,, siguiendo la estela de su jefe también ha acusado a la jefa del Ejecutivo andaluz dey "esconderlas" para que no le penalice "la mala gestión y las corruptelas" en las elecciones del próximo 2 de diciembre. Moreno ha criticado lo que, en su opinión, puede deberse a que la candidata socialista se "avergüenza" de sus siglas, pero también al "rechazo" que siente por sus compañeros por no apoyarla en las primarias a la Secretaría General del PSOE.De otro lado, el candidato conservador ha señalado que Díaz se está dedicando durante esta campaña a acusar al PP de "insultar" cuando es ella quien lo hace. Así, ha destacado elque este mismo viernes les llamó "cenizos y macarras", mientras que hasta la fecha no ha formulado ningún tipo de propuesta, "seguramente, porque no las tiene"."Debería hacer más propuestas y dejar de esconderse", ha opinado Moreno, quien ha pedido a la candidata quey que volverán al cajón del olvido cuando pasen las elecciones". Así lo ha indicado el líder del PP andaluz en declaraciones a los medios en Huelva, tras participar en un paseo electoral, acompañado por la cabeza de lista al Parlamento por la provincia de Huelva y secretaria general del PP-A, Loles López, el presidente del PP provincial, Manuel Andrés González, y la exministra de Empleo Fátima Báñez.