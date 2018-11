Adelante Andalucía acusa a Susana Díaz de haber abierto la puerta a la derecha en Andalucía

Publicada el 18/11/2018 a las 16:58 Actualizada el 18/11/2018 a las 18:05

"El socialismo está en Adelante Andalucía"

A diferencia del resto de partidos, ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias , ni su candidata en Andalucía, Teresa Rodríguez , han participado este domingo en ningún acto electoral. Quien sí lo ha hecho en Benalmádena (Málaga) ha sido el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que es el candidato a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, la plataforma de unidad popular que aglutina a Podemos, IU y otras fuerzas de izquierdas y ecologistas. Maíllo y Teresa Rodríguez centran su campaña en la lucha por la igualdad de la mujer. Y han lanzado una propuesta: si ganan, crearán una consejería de feminismo en la Junta de Andalucía , según informa Europa Press.El candidato de Adelante Andalucía a la vicepresidencia de la Junta y número uno por la provincia de Sevilla, Antonio Maíllo , ha garantizado este domingo que la candidata a la Presidencia de la Junta por la confluencia, Teresa Rodríguez, "va a hacer el mejor debate" este lunes, cuando se celebra el primero entre los cuatro aspirantes a presidir el Gobierno andaluz en Radio y Televisión de Andalucía, porque "hablará de Andalucía" y también porque "va a poner en evidencia la incompetencia de unos y la impostura de otros".Así se ha pronunciado Maíllo en un mitin en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, en la localidad malagueña de Benalmádena, donde ha protagonizado el acto público de la confluencia en el tercer día de campaña electoral mientras Rodríguez prepara el referido debate. Durante su discurso, el también coordinador general de IULV-CA ha explicado que la candidata de la confluencia "seguirá con nuestra línea política, que es hablar de Andalucía", en un"Frente a derechas antiandaluzas, con una portavoz de Cs, Inés Arrimadas , que viene a Andalucía a hablar de Cataluña, o con un presidente del PP, Pablo Casado , que también viene a hablar de Cataluña,, ha proseguido Maíllo, que ha asegurado que este lunes y en esta línea, "frente a los que se intenten dar codazos teatrales, [Rodríguez] va a hablar de Andalucía y de los problemas que atañen a los andaluces".De este modo, ha reclamado al resto de fuerzas que hagan lo mismo, que hablen de Andalucía pero "no para decir más Andalucía", en alusión al lema de campaña que ha lanzado el PSOE. "¿Qué es eso de más Andalucía?", se ha preguntado el candidato a la Vicepresidencia de la Junta, que ha hecho hincapié en queo muestras como las de los ayuntamientos más dañados por las lluvias en la provincia de Málaga, "que ven que los anuncios de la Junta no llegan y usan recursos propios para abrir camino".Así, Antonio Maíllo ha insistido en que Andalucía debe avanzar desde la esperanza y no desde el miedo y la resignación, de modo que ha rechazado el modelo que proponen las derechas mientras "se pegan unas a otras, se aprietan el cuello y se hunden y generan miedo" porqueMientras, sobre la candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz , ha dicho que "no es motor de cambio" pues "representa un modelo cuyo único objetivo es mantenerse en el poder por el poder" y eso, como ha remachado, "no es alternativa"., ha reivindicado Maíllo. En la misma línea, ha rechazado que la presidenta diga que "hay que parar a las derechas": "¿Cómo es posible que no se le mueva un pelo de decir que hay que parar a las derechas, la que ha hecho que Mariano Rajoy esté tres años más haciendo políticas contra Andalucía?".Como ha proseguido, "nadie puede vender que el freno de la derecha es Susana Díaz porque hizo su prioridad de alianzas con Cs, partido que se pelea por ver quién es más derechas con el PP". "Ahora dice que hay que cerrar puertas a la derecha, pero, ha asegurado el candidato para avisar de que la consecuencia de los acuerdos del PSOE y Cs es "un"El PSOE no tiene autoridad para decir que cierra la ventana a la derecha, la única que puede darle en todas las narices a la derecha es Adelante Andalucía", ha dicho Maíllo, que ha reivindicado la confluencia como "una respuesta histórica a un proyecto agotado como es el del PSOE y la necesidad de que, sino por un proyecto progresista y de izquierdas".