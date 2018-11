Publicada el 18/11/2018 a las 13:51 Actualizada el 18/11/2018 a las 14:23

Moreno acusa al PSOE de "activar la campaña del miedo"

El presidente del PP,, ha enarbolado este domingo la bandera de Andalucía, "que no se merece un régimen clientelar y corrupto, y que no es del PSOE-A sino de todos los andaluces", al tiempo que ha llamado a los ciudadanos de esta tierra a llenar las urnas el próximo 2 de diciembre de votos al PP como, según recoge Europa Press.Así se ha pronunciado Casado durante su intervención en el, reuniendo en torno a 3.000 personas en el pabellón de deportes de Algeciras (Cádiz), según la organización. Un acto al que ha acudido a arropar al presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, siendo ésta la segunda ocasión en la que ambos dirigentes coinciden tras abrir campaña de las elecciones andaluzas el pasado jueves en Málaga.Casado ha dicho que, y que quiere una Andalucía "para todos y no permitir que la sigan arruinando desde un gobierno corrupto e irresponsable que gasta el dinero en prostíbulos". Para ello, ha pedido el apoyo para Juanma Moreno, "el mejor candidato" y quien lidera el "único" partido que no será "bisagra ni muleta" tras las elecciones del próximo 2 de diciembre y que sí representa "más Andalucía, con un proyecto que excede esta comunidad".Además, Casado ha insistido eny la ilegalización de aquellas organizaciones que alientan y justifican la violencia", después de que "los fascistas de las CUP" hayan entrado en el garaje del líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y le hayan pintado la esvástica en su coche. "Esto ya no se puede aguantar", ha advertido el presidente de los conservadores, quien se ha preguntado "qué más tiene que pasar", para que el Gobierno de Pedro Sánchez "haga algo". "Sánchez sabe que necesita los votos de Torra, de Tardá y de los enemigos de España para estar un puñado de días más en la Moncloa, en el palacio que tienen gracias a los votos vergonzantes de una moción de censura".Tras preguntarse, Casado ha pedido a la dirigente socialista que cuestione sobre este asunto a Pedro Sánchez, con quien comparte este domingo un mitin en la campaña de las andaluzas. "¿No le importa a Susana Díaz que sus diputados y senadores voten a favor de que no cambie nada en Cataluña?", se ha preguntado.El líder del PP ha destacado que, y que su formación lo va a denunciar allí donde vaya y no va a tolerar "más cesiones a los que quieren romper el futuro de España, crean división y permiten que le partan la cara a una mujer por llevar un lazo amarillo, que apaleen a policías en una manifestación o que escracheen a un juez del Supremo".Por su parte,ha acusado al PSOE de ", diciendo que el cambio es incertidumbre", así como las "fake promesas, que desempolvan en campaña electoral". Así, ha pedido a los andaluces "ser rebeldes para decir no voy a aguantar ni un minuto más este socialismo que aplasta mis ilusiones".Moreno también ha incidido en que se está "a dos semanas de hacer historia", y ha afirmado que la candidata del PSOE se llama "Susana Díaz, de apellido Podemos o de apellido Ciudadanos", mientras queAsí, el candidato del PP, tras asegurar queha afirmado que "no pueden ser una elecciones más", y las ha planteado como "un referéndum" en el que los andaluces "están en la obligación de contestar si quieren más de 40 años de socialismo o pasar página para un futuro de ilusión, esperanza y progreso". "No cabe estar cuatro años quejándose, es el momento de actuar", ha añadido.Moreno ha defendido, señalando que "es difícil de imaginar la historia reciente de España sin el servicio prestado del PP, que ha sacado dos veces al país de la ruina dejada por el PSOE, una viga de contención de las derivas de la izquierda". Además, ha destacado que él tiene a "compañeros de partido detrás, delante, a un lado y a otro", mientras que "otros -en referencia a Susana Díaz- no pueden decir lo mismo y están en los líos internos y en la hipocresía de mostrar una imagen de unidad en campaña".