Publicada el 18/11/2018 a las 15:21 Actualizada el 18/11/2018 a las 15:56

Un bonito lance de caza... Hay que joderse!!!! pic.twitter.com/gQ0V2L6HFX — Luis M Domínguez (@DOMINGUEZLM) 17 de noviembre de 2018

Los responsables de esta salvajada solo tienen un nombre: criminales. Acabemos con esto de una vez y castiguemos a los culpables. Ojo, las imágenes son durísimas pic.twitter.com/3YhklAazpO — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de noviembre de 2018

Me llega este vídeo de una jornada de caza que se acaba convirtiendo en un auténtico desastre, con los perros y un venado cayéndose por un barranco... De verdad que no entiendo que se disfrute con esto... #LaVerdadDeLaCaza pic.twitter.com/wPQVLTxNm8 — Juan López de Uralde (@juralde) 17 de noviembre de 2018

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales de una cacería celebrada en Herreruela (Cáceres), en las que se ve a una rehala de perros dando caza a un ciervo, y que acaba con la presa y con una docena de canes cayendo por un barranco de varios metros de altura, ha generado unay formaciones políticas como Pacma Equo , mientras que desde el sector cinegético han calificado el lance como unSegún informa Europa Press, Pacma ha sido uno de los partidos que han difundido el impactante vídeo −de algo más de un minuto de duración y que puede herir sensibilidades− que acaba con varios animales despeñados, sin que se observe si tanto la presa como los perros mueren o resultan heridos. Sin embargo, desde la Real Federación Española de Caza (RFEC), que confirma que el lance se ha producido en la localidad cacereña de Herreruela, han expresado lapor este "accidente" con la "fatalidad de producirse en una zona peligrosa", como ha sido este barranco.Asimismo, la RFEC asegura que "inmediatamente después, como no puede ser de otra manera, los perros implicados fueron atendidos por veterinarios en el mismo lugar de los hechos y en clínicas veterinarias", si bien no aporta más detalles sobre el estado de salud de los animales. Además, a través de un comunicado, la Federación expresa supor semejante fatalidad que obró con el convencimiento de actuar con la máxima diligencia".Una visión muy diferente a la expresada por otros grupos que, como Pacma, señalan que "ya está bien" y que es. Tampoco ha escondido su indignación con el mundo de la caza el diputado de Equo Juan López Uralde , quien ha señalado que no entiende que se "disfrute" con esta actividad, mientras que su partido reclama que no quede impune. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , se ha sumado a las críticas con un mensaje en Twitter en el que llama "criminales" a los responsables de lo ocurrido. "Acabemos con esto de una vez y castiguemos a los culpables", añade.