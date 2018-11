Más de 15.000 personas 'se mojan' en Cáceres para reivindicar un "tren digno ya" para Extremadura

Publicada el 18/11/2018 a las 13:13 Actualizada el 18/11/2018 a las 14:17

Ábalos ve "de justicia" mejorar las líneas ferroviarias extremeñas

Es de justicia mejorar las líneas ferroviarias en Extremadura. Mi compromiso es aumentar la inversión, impulsar todas las actuaciones y mejorar el material rodante. Aunque somos conscientes de q el tiempo de implantación y sus resultados no serán tan inmediatos como nos gustaría. — Jose Luis Ábalos (@abalosmeco) 18 de noviembre de 2018

Vara reclama al Gobierno que "salde la deuda" de España con Extremadura

Monago pide más "presión" para mejorar el tren extremeño

Ciudadanos reclama un tren digno para "terminar con el aislamiento"

La ausencia de Podemos

Miles de personas han participado en Cáceres en la, con la que Extremadura ha vuelto a salir este domingo a la calle, un año después de la gran manifestación en Madrid , para reivindicar la mejora de las infraestructuras ferroviarias, ante las numerosas incidencias que se vienen produciendo en este servicio a lo largo de los meses, según recoge Europa Press.Según los cálculos de la Policía Nacional,. Las. La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha señalado que ya sean 15.000 o 25.000, "lo importante es que esta manifestación es "histórica", porque "nunca Cáceres había tenido una manifestación con una unidad de acción tan clara por un proyecto regional como el ferrocarril". "", ha reiterado, para añadir que los asistentes se han "mojado" para reivindicar lo que considera "una deuda histórica" con Extremadura, y que lo hace "gobierne quien gobierne". "De norte a sur, de este a oeste, un tren digno cueste lo que cueste", ha finalizado.Asimismo, la Delegación del Gobierno ha señalado que la manifestación, que ha realizado el recorrido entre la estación de ferrocarril y el Paseo de Cánovas, ha transcurrido sin incidencias. Convocada por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril , al finalizar la marcha se ha leído un manifiesto en el céntrico Paseo de Cánovas en el que se ha reclamado un tren digno para la región, y se ha pedido también que se cumplan los plazos anunciados por el Ministerio de Fomento en relación a laEn la cita de Cáceres, una gran pancarta, en la que se ha podido leer 'Extremadura Tren Digno Ya. Súmate', ha encabezado una marcha que ha partido desde la estación de Renfe con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en primera fila junto al líder del PP en la región, José Antonio Monago, la alcaldesa de la capital cacereña, Elena Nevado, así como representantes de Ciudadanos. También están presentes la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, su homólogo de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, y los máximos responsables de los sindicatos mayoritarios y la patronal extremeña, además de varios dirigentes políticos, entre otros. Esta protesta, que ya organizó una protesta en Madrid el pasado 8 de septiembre . También este pasado sábado, el PP de Extremadura celebró una concentración en Madrid por este mismo motivo.El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha considerado "de justicia" mejorar las líneas ferroviarias en Extremadura, y ha adquirido su "compromiso" de "aumentar la inversión, impulsar todas las actuaciones y mejorar el material rodante" en la comunidad. En ese sentido, José Luis Ábalos se ha mostrado "consciente" de que el tiempo de implantación y los resultados de estas medidas "no serán tan inmediatos" como le "gustaría".De esta forma ha reaccionado el ministro de Fomento, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, a la manifestación por un tren digno para Extremadura.El, ha reclamado este domingoal Gobierno central que, y que "cumpla los compromisos y los plazos establecidos" para que la región extremeña pueda contar con un tren digno. "Esa deuda no quedará saldada en materia ferroviaria hasta que no nos podamos montar un día en un tren y viajar de Badajoz a Madrid de manera digna y decente", ha aseverado Fernández Vara en declaraciones a los periodistas al inicio de esta manifestación.En su intervención, el presidente extremeño se ha mostrado "convencido de que hoy va a ser un nuevo gran día para los extremeños y las extremeñas", tras lo que ha recordado que el futuro de la región "será lo que nosotros seamos capaces de conquistar, nadie nos va a regalar nada como nadie nunca nos regaló nada". Por este motivo, "tendrá que ser nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro sacrificio el que construya la Extremadura del futuro", ha aseverado Fernández Vara, quien ha insistido en elVara también ha considerado que "si hay algo en lo que coincidimos todos los extremeños, no puede alguien por un interés espurio, marcar diferencias que no existen", por lo que ha reafirmado el presidente extremeño que va "a hacer todo lo posible por mantener la unidad de acción", ya que "la calle existe". Poe último ha señalado que en Extremadura "", ha aseverado el presidente extremeño, quien ha destacado que "la política tiene que parecerse a cómo es la sociedad, y la sociedad hoy está muy unida en torno a este proyecto" y los políticos "no podemos romper esa unidad".El, ha vaticinado que la manifestación de este domingo será un "éxito" como así lo fue también la organizada por los conservadores este pasado sábado en Madrid con la asistencia de "miles" de personas. Monago, que ha realizado estas declaraciones antes de participar en la manifestación en la capital cacereña, ha defendido que los extremeños deben "mantener en el tiempo" esta reivindicación así como"Es", al que hay que reclamar que mejore el tren extremeño, ha señalado, "al igual que a otras comunidades autónomas como la Valenciana, a la que se le han adelantado los plazos de ejecución de esta infraestructura", en referencia al Corredor del Mediterráneo. "Hay que seguir reivindicando para que se nos tenga en cuenta y para que no se muera la España de interior", ha añadido Monago, en referencia a que la línea ferroviaria extremeña afecta también a Castilla-La Mancha, a la conexión con Portugal y, por tanto, a la salida hacia el Atlántico.Monago ha defendido su asistencia a la convocatoria de este domingo en Cáceres en tanto que el PP forma parte del Pacto por el Ferrocarril, perpor entender que es "donde resuena más la voz" de esta reivindicación. Con respecto a la diferencia de cifras ofrecidas sobre el número de asistentes a la movilización en la capital, que oscila entre los 5.000 que calcula el PP y los 300 de la estimación ofrecida por la Delegación del Gobierno en Madrid, ha defendido que "es difícil contar a los asistentes cuando no se está", y que las "imágenes son muy gráficas" de lo que considera que fue "un éxito de movilización".Por su parte, el, ha reclamado la necesidad de contar con un tren digo para"desde hace años". Hoy venimos a acompañar a todos los extremeños por una reivindicación que es de justicia", ha señalado Antonio Ibarra en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación por un tren digno convocada por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril.Antonio Ibarra ha señalado que la pertenencia de Ciudadanos al Pacto por el Ferrocarril busca "exigir desde las instituciones a los dos partidos que nos han traído a esta situación, PP y PSOE, que cumplan con urgencia porque Extremadura lo necesita", ha concluido.Uno de los grandes ausentes en esta manifestación ha sidoporque considera que ha sido "orquestada sin ningún tipo de consenso" en el seno de ese foro y porque no cuenta con el apoyo de las "plataformas sociales que más están luchando" por un tren digno para la comunidad autónoma. A través de un comunicado, la formación morada subraya que"rompiendo así el consenso y la unidad que había entorno a esta reclamación, y reproduciendo una vez más dinámicas de la más vieja política".La formación morada, que, señala que en la manifestación de hace un año en Madrid las plataformas ciudadanas "no solo apoyaron esa movilización sino que además fueron invitadas al Pacto para participar de su organización". Sin embargo, en esta ocasión, el Pacto por el Ferrocarril "ha insistido en excluirlas de todas las decisiones y actuaciones realizadas para reclamar el tren digno, a pesar de que son quienes más están alzando la voz para denunciar las incidencias diarias" que sufre el tren y quienes "han conseguido trasladar la reivindicación extremeña a la agenda mediática nacional".Asimismo, la formación morada defiende que su posición con respecto al Pacto Social y Político del Ferrocarril ha sido "siempre de responsabilidad, asumiendo que Extremadura necesitaba que, ante un tema tan importante como nuestro tren", lSin embargo, añade,, que se ha convocado dos veces en el último año, que" ferroviarias de la región, en referencia a la de Puertollano, la de Zafra-Huelva y Zafra-Sevilla o la Ruta de la Plata. Además, "no ha atendido" a las peticiones realizadas desde Podemos para integrar en ese espacio a las plataformas ciudadanas que también están luchando por el tren digno.