Publicada el 18/11/2018 a las 14:58 Actualizada el 18/11/2018 a las 14:59

Díaz defiende su campaña en "positivo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,, ha pedido este domingoen las elecciones andaluzas del 2 de diciembre para que "no haya bloqueos" y esta tierra "siga avanzando de la mano de Susana Díaz ", y ha afirmado que la derecha "no tiene proyecto" ni para esta tierra ni para España. El líder socialista ha participado este domingo por primera vez en la campaña de las elecciones andaluzas, con su intervención, junto a Susana Díaz, en un mitin en las Bodegas Vélez de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, al que han asistido más de 1.500 personas, según informa Europa Press.Sánchez se ha mostrado convencido del triunfo de Susana Díaz en las elecciones autonómicas y ha asegurado queni para esta comunidad ni para España.Ha indicado que todas las encuestas dan al PSOE-A como ganador en las elecciones autonómicas, aunque no sabemos quién quedará segundo. Asimismo, ha señalado, en cualquier caso, que lo más importante es que, porque necesitamos una mayoría rotunda para que no haya bloqueos y Andalucía siga avanzando de la mano de Susana Díaz".Por su parte, la presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A ha defendido este domingo la campaña "en positivo", sin recurrir al insulto y la crispación, y pensando sólo en Andalucía que están desarrollando los socialistas, frente a una derecha "rabiosa que no tiene límites".ha señalado quepara que esta tierra pueda seguir avanzando, y ha agradecido al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presente en el acto, que esté otorgando a esta tierra lo que por justicia le corresponde y, concretamente, su apuesta por la provincia de Cádiz.Durante su intervención,, y que ha sido desalojada de salón del mitin, mientras el público expresaba su apoyo a Susana Díaz al grito de "presidenta, presidenta" y aplaudiendo. La presidentaporque los socialistas "no somos así", sino que "dejamos que cada uno se presente libremente y defienda sus ideas y no recurrimos al insulto". En su opinión, encanallar la vida pública siempre hace daño a la democracia.Igualmente, también ha incidido en queen las elecciones del 2 de diciembre para que nadie nos pare ni nos bloquee ni nos impida que sigamos avanzando en esta tierra. Ha añadido que el PSOE-A está haciendo una campaña en positivo, pensando en Andalucía, con acento andaluz, pidiendo para esta comunidad dentro y fuera de nuestra tierra, con un horizonte de ilusión, de alegría y de esperanza, mientras que enfrente haya seis, siete u ocho campañas dedicadas exclusivamente a meterse con el PSOE-A y con ella.Ese es el retrato de la campaña, según la presidenta,, trabajando para esta tierra, y enfrente una "coalición de perdedores" que sólo está pensando cómo se une parar al PSOE-A, bloquear y frenar el avance de esta tierra. De igual modo, ha apuntado que ve un PP que presenta un candidato "con derecho a devolución", en referencia a Juanma Moreno, al que no ha mencionado en ningún momento, mientras que Cs tiene un candidato a la Junta que se ha visto "eclipsado" en todo momento por el presidente nacional de ese partido, Albert Rivera, que está con su "competición personal" con Pablo Casado.La presidenta ha insistido en que esy a plantear las elecciones del 2D como "una primera vuelta de las elecciones generales". Ha apuntado que la Andalucía de hoy no se parece a esa Andalucía en blanco y negro que la derecha quiere seguir pintando.Volviendo a la cuestión de que el resto de los partidos "centran su campaña en contra el PSOE y contra mi persona", Díaz ha señalado que, pues ésta no tiene límites, y ahora está rabiosa y ha dicho con claridad que votar a Cs es votar al PP-A, por lo que parece que la derecha ha optado por el bloque para parar el progreso de Andalucía, ese es el mensaje que está mandando". "Por ello, no debemos relajarnos y tenemos que ir a cada rincón, a cada pueblo, a cada barrio y pedirle a los ciudadanos que piensen en su presente y fututo y decirles que el PSOE-A es un partido "de banda ancha" donde cabe todo el mundo", ha abundado.Asimismo, ha reseñado que el presidente del Gobierno, Pedro, lo que era de justicia para esta tierra". "Esta ahí, dando a esta tierra lo que es justo", ha indicado la presidenta en referencia a Sánchez, a quien le ha agradecido que no dudara en poner por los intereses de los astilleros de Cádiz y de sus empleos por encima de cualquier otra cosa, en referencia al asunto de las corbetas para Arabia Saudí.