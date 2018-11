Publicada el 18/11/2018 a las 16:07 Actualizada el 18/11/2018 a las 16:08

El presidente de Ciudadanos,, ha recordado este domingo al PPpara que "no hubiera terceras elecciones generales", y ha reclamado a los conservadores que "ahora apoyen a Juan Marín" para hacerlo presidente de la Junta de Andalucía, "si tienen lo que tienen que tener, sentido de Estado". De esta forma lo han señalado el dirigente de la formación naranja en acto de campaña en el Palacio de Congresos en la capital gaditana, según recoge Europa Press, con un millar de militantes y simpatizantes, junto al portavoz de Cs en Andalucía y candidato a la Presidencia andaluza, Juan Marín; la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas y el cabeza de lista por Cádiz, Sergio Romero."Van a tener que apoyar a Juan Marín como nosotros cuando éramos menos, por sentido de Estado, apoyamos que. ¿Es que ya no se acuerdan cuando apoyamos a Rajoy? Pues ahora que apoyen a Marín y que lo hagan presidente de la Junta si tienen lo que tienen que tener, sentido de Estado", ha asegurado Rivera.El presidente de Ciudadanos también ha considerado este domingo una "degeneración moral" el apoyo de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso Gabriel Rufián y Joan Tardá, "aliados del PSOE",cuando ellos fueron a este mismo pueblo días anteriores a defender "el país que queremos". El líder nacional de Cs ha afirmado que a él no se le ocurría "en la vida" gobernar con quien "rinde homenaje a terroristas o a personas que agreden a un guardia civil". Rivera ha recordado que Ciudadanos fue a Alsasua "de la mano de las víctimas del terrorismo", entre otras personalidades, "escoltados" y recibiendo "caras de odio". "Después de todo esto tuvimos que aguantar al partido del PSOE de Susana Díaz llamarnos perros por ir allí", ha criticado, toda vez que ha cuestionado sobre cómo puede degenerar moralmente un partido "que ha sido lo que ha sido".De esta manera, el dirigente de la formación naranja ha considerado que "eso es el sanchismo, gobernar con cualquiera a cualquier precio", y ha rogado que "" porque es "una corriente vacía de ideología, pero ocupada y obsesionada por el poder". En contraposición, ha explicado que el poder es para "transformar" y para mejorar la educación, la sanidad y la justicia. "Pedro Sánchez sólo está en el poder para ocuparlo, no para transformarlo", ha sostenido Rivera, quien ha mostrado su preocupación por el paro, la educación y la independencia de los jueces. "Quiero ser presidente para transformar", ha dicho Rivera, mientras que "Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa sin límite". "Cuídense de él", ha aconsejado.De igual manera, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a pasar a "la historia como el que rompió el pacto por la educación y lo cambió por el pacto por la cárcel". En este sentido, ha criticado que "mandara" al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a negociar con el líder de ERC, Oriol Junqueras . "Sánchez le ha perdido el respeto a los españoles, pero no el miedo y por eso no convoca elecciones", ha asegurado el líder de Cs, quien ha reclamado la convocatoria de elecciones. "", ha incidido.Por su parte,ha asegurado que "tras 40 años de gobierno del PSOE", él sí quiere liderar un gobierno "con el apoyo del PP". Así ha insistido en que Cs es un proyecto "limpio, que suma", y que representa "una alternativa a los líos del PP y PSOE".