La Conferencia Episcopal reconoce el "escándalo" de los abusos pero rechaza "sospechas sin fundamento"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez , ha reconocido el lay el "comprensible escándalo" causado por los casos de abusos sexuales a menores cometidos por el clero, ha pedido que no se "encubran" y ha asegurado su "firme decisión de erradicarlos", pero"La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos; también agradece la dedicación paciente de tantos cristianos, ministros, consagrados y laicos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento", ha subrayado el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, este lunes, durante su discurso inaugural de la. Antes de citar algunos apartados del documento final delsobre este asunto, el arzobispo ha asegurado que es un tema que les viene "ocupando y preocupando". "Me refiero a los abusos, a la honda conmoción y el comprensible escándalo que han suscitado", ha indicado. En este sentido, ha agregado que "no se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada" y ha señalado quey ante los hombres "sin pretextos".