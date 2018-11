Los candidatos de PP y Cs se enzarzan en el primer debate electoral andaluz

Publicada el 19/11/2018 a las 22:39 Actualizada el 19/11/2018 a las 23:01

Los candidatos del PP, Juan Manuel Moreno, y de Ciudadanos, Juan Marín, evidenciaron este lunes en ella lucha a cara de perro que se libra en el campo de la derecha, donde ambos partidos se juegan el liderazgo conservador. Se enzarzaron más entre ellos que con la presidenta de la Junta de Andalucía, la candidata socialista, Susana Díaz. La presidenta hizo bandera de su gestión –"Andalucía está mejor que hace cinco años"– y pidió una "amplia mayoría" para que "nadie bloquee el avance de esta tierra", en referencia al incierto panorama electoral que describen las encuestas, con victoria del PSOE y los tres partidos de la oposición disputándose la segunda posición . También reprochó al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que tras una legislatura de apoyo ahora olvide "todo lo bueno que hemos hecho juntos".Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, la coalición que aglutina a Podemos, IU y fuerzas andalucistas, ofrecióy en los "valores" del "pueblo andaluz", entre los que citó "la protección del más débil, el trabajo y la honestidad"., escribió en un folio en blanco el habitualmente circunspecto Marín, en un gesto muy medido con el que pretendía decir elocuentemente lo que el PP había aportado a Andalucía en la oposición desde 1982. Era su forma de responder a las –previsibles– acusaciones de Moreno, que señala a Ciudadanos como cómplice del PSOE por haber sido su socio de legislatura durante tres años (2015-2018). Marín había criticado a Susana Díaz. Moreno saltó: "Usted dice 'su Gobierno' a Susana Díaz. Pero su Gobierno es también su Gobierno, señor Marín". Ahí fue cuando Marín hizo el gesto del folio.Yo no le digo a los andaluces que le vamos a bajar los impuestos como usted, les digo que ya se los hemos bajado. Y lo hemos hecho desde la oposición,También se enfrentaron Moreno y Marín por la corrupción. Moreno acusó a su adversario de "traicionar" a sus votantes después de haberlos "ilusionado", así como de tapar casos de corrupción. "¿Dónde estaba usted en la Faffe, en los ERE? ¿Qué ha hecho usted?". "Yo le digo dónde estaba –respondió Marín–. Estaba en mi casa. Usted estaría en el Parlamento. Su partido no es el que tiene más legitimidad para hablar de corrupción". Díaz estuvo más dura con Moreno que con Marín, aunque a este le reprochó la crítica a la gestión del PSOE cuando hasta después de verano eran socios:Fue precisamente Marín, el fiable socio de Díaz durante la última legislatura, el que intentó darle a Díaz en el punto más débil de su trayectoria política.Sus compañeros le dieron la espalda. Fueron ellos. El PSOE le dio la espalda a Susana Díaz. A Andalucía usted la ha tenido y la tiene como segundo plato". Díaz respondió: "Se le ve impostado cuando me habla de mayo de 2017. Me recuerda aquella canción que decía 'cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad'. Usted ratificaba entonces mi compromiso. Hoy le mandan leer otra partitura, lo lamento porque sabe la estima que le tengo"., que ha protagonizado en otras ocasiones sonados enfrentamientos con Díaz, bordeando ambas la desconsideración personal,. Criticó a Díaz el discurso "triunfalista" y que acabe aceptando la agenda política que le propone la derecha en materia fiscal. Y propuso medidas contra la precariedad laboral, contra el alza en el alquiler y la acumulación de vivienda en manos de inversores internacionales.