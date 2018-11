APM y JJpD creen que la decisión de Marchena le "honra" y demuestra que la política no puede "dominar" el Poder Judicial

Publicada el 20/11/2018 a las 11:13 Actualizada el 20/11/2018 a las 11:38

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han aplaudido este martes la decisión del magistrado del Tribunal Supremode renunciar a ser elegido para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como habían pactado PP y PSOE, al considerar que le "honra" como miembro de la carrera judicial y porque ha dado una "auténtica lección" de que la política no puede "dominar" el Poder Judicial.Así lo ha dicho el portavoz de esta asociación judicial conservadora,, en declaraciones a Europa Press, en las que ha destacado que el anuncio que ha hecho este mismo martes Marchena le "honra" y, además "dignifica la imagen del Poder Judicial".Del mismo modo se ha manifestado el portavoz de JJpD que ha afirmado que Marchena "se encontraba enen que se ponía en duda su capacidad profesional y como juez". "Es buena noticia y buen mensaje el que se lanza desde la carrera judicial porque la dignifica al no querer participar en esto que empaña la Justicia", ha destacado.Asimismo, el portavoz de la APM, que ha aprovechado para subrayar la "" del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como candidato a ser el máximo representante del Poder Judicial, ha asegurado que esta renuncia es una "auténtica lección de independencia". "No se admite por parte del Poder Judicial ningún tipo de injerencia, ni presión de ningún grupo, persona o responsable de cualquier ámbito ajeno a lo que debe ser conforme a la ley", ha dicho.Ha agregado que "además esa independenciasino que debe aparentarse" porque "ningún político puede dominar ninguna sala de Justicia, ningún órgano constitucional ni a ningún juez".Por otro lado, Rodríguez ha insistido en una de las reivindicaciones de su asociación, que la elección dede extracción judicial sea elegidos directamente por los jueces y magistrados. Asimismo, ha dicho que si la decisión de Marchena afecta a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y se tiene que prorrogar, de forma "injustificada", el mandato actual se daría una "anomalía constitucional" porque esta institución no debería verse afectada por los "vaivenes" de los grupos políticos.Precisamente en este extremo ha coincidido la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, cuyo portavoz,, se ha mostrado partidario de que la elección de vocales siga su curso en el Parlamento y una vez sean designados por acuerdo de tres quintos de las cámaras, elijan libremente a quien presidirá el CGPJ y el Tribunal Supremo porque entiende que es la única manera de garantizar la renovación del órgano en plazo.Por eso, en declaraciones a Europa Press ha apelado "a la responsabilidad institucional y a que las fuerzas políticas traten de buscarsiendo respetuosos con la institución". "Lo que tienen que hacer es nombrar a los vocales para renovar en plazo y que estos puedan decidir al mejor para presidirles", ha apostillado.