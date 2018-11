El Congreso acuerda elevar a 12 los meses de impago el plazo para ordenar un desahucio

Publicada el 20/11/2018 a las 17:01 Actualizada el 20/11/2018 a las 17:47

Acuerdan eliminar las cláusulas suelo de las hipotecas

El Congreso ha acordado elevar los meses de impago que se requieren para que una entidad financiera pueda ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio ): si el impago se produce en la primera mitad del préstamo, serán 12 meses, y si es en la segunda mitad del crédito se exigirán 15 meses de deuda. Informa Europa Press.Así lo han decidido los grupos que debaten la nueva ley hipotecaria, que actualmente se encuentraen fase de ponencia. El acuerdo se ha adoptado con el respaldo de la mayoría de grupos, y únicamente Unidos Podemos ha optado por mantener su propuesta de establecer este límiteEl proyecto de ley que remitió el entonces ministro de Economíaen noviembre de 2017anticipado de un contrato en función de si el impago de las cuotas se producía en la primera o en la segunda mitad de la duración de un préstamo. Si las cuotas vencidas y no satisfechas se producían en la primera se fijaba que, para ejecutar un contrato, debían suponer el 2% del capital concedido o el equivalente a 9 meses de impago.El acuerdo del Congreso. Si esta situación tenía lugar en la segunda mitad de la duración del préstamo, las cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a 12 meses.La nueva ley establecerá que el impago tendrá que suponer el 7% o 15 meses.Por otro lado, los grupos han acordadode demora planteados en la ley hipotecaria, ya que si en el proyecto se fijaban en el triple del interés legal del dinero, ahora se quedan en el interés remuneratorio más tres puntos.Otro de los acuerdos, según han informado fuentes socialistas, pasan por establecer el carácter permanente delya vigente y la eliminación expresa de las cláusulas suelo en una hipoteca. No se han cerrado cambios referidos a, como proponía Unidos Podemos, ni a las titulizaciones. En estos cambios de titularidad, el grupo confederal reclamaba que, asumiendo este gasto, para que los consumidores pudieran conocer quién había asumido su hipoteca y por qué coste Durante la ponencia de este martes, los grupos han avanzado hasta prácticamente completar todo el articulado de la ley, si bien esperan celebrar una nueva reunión de ponencia, prevista para. Si fuera la última reunión, los grupos votarían las enmiendas que quedaran vivas en comisión ely votarían la remisión al Senado del texto acordado en el primer Pleno de ese mes. Para la Cámara Alta, el Gobierno ha solicitado la, lo que acorta a la mitad los plazos establecidos.