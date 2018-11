Fiscales avalan la "dignidad" de la decisión de Marchena y advierten de que esto "no puede volver a suceder"

Publicada el 20/11/2018 a las 10:55 Actualizada el 20/11/2018 a las 10:56

La(AF) y la(APIF) han avalado este martes el "paso atrás" que ha dado el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena , al retirarse de su previsible nombramiento al frente del Consejo General del Poder Judicial, un gesto que consideran de "dignidad" y como un aviso a navegantes:La portavoz de la AF,, ha apuntado que la decisión del magistradoporque significa que no se quiere "prestar a que esto siga siendo un circo" y "al menos, da un paso adelante para zanjar" una situación que se agravó con la filtración del mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó , sobre la posibilidad detras el acuerdo con el PSOE para los nombramientos."Imagino que ya desde un principio le debió molestar porque le tengo por un magistrado serio y profesional y lo de ayer [la filtración del mensaje de Cosidó] ha debido ser la traca final", apunta Dexeus, que incide en que este "sería un momento más que estupendo" para cambiar la forma de elección del Poder Judicial, dado que el paso atrás de Marchena ha evidenciado que pactar entre los políticos no es lo deseable.Para el portavoz de la APIF,, "esto no puede volver a suceder". "Es sorprendente que uno renuncie antes de que lo nombren y pone de manifiesto que así no se puede funcionar en un Estado de Derecho. La decisión en todo caso le honra y pone dignidad en la Justicia", ha comentado. A su parecer, si bien las asociaciones de jueces y fiscales "han tenido mucho que ver" con el estado de opinión contrario a que sean los partidos quienes elijan el gobierno de los jueces,. "Por lo menos esto ha puesto en evidencia que las formas no son las adecuadas", ha apostillado.