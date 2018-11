Publicada el 20/11/2018 a las 17:39 Actualizada el 20/11/2018 a las 18:45

El Ministerio de Fomento ha impuesto una multa "conjunta y solidaria" de 15.000 euros a Castellana de Autopistas y a Iberpistas, ambas sociedades del grupo Abertis, por los "daños y perjuicios" ocasionados por el corte de tráfico que la autopista AP-6 registró, cuando decenas de conductores quedaron bloqueados en la vía a consecuencia de una nevada. Informa Europa Press.El Departamento que dirige José Luis Ábalos indica que se trata de laque la Ley de Carreteras establecía para una infracción grave en el momento en que tuvo lugar el colapso, entre los días 5 y 8 de enero de este año. Esta multa se suma a la de 1.200 euros que en mayo ya impuso a las filiales de Abertis la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas.La multa impuesta ahora en virtud de lo establecido en la Ley de Carreteras sanciona la "negligencia de las empresas en la prestación de servicios a los usuarios, con consecuencias graves para la circulación, debido a la insuficiencia de los medios necesarios para asegurar la circulación de los vehículos, la inadecuada gestión de las restricciones del tráfico y de la transmisión de la información a los usuarios, durante los días 5 a 8 de enero de 2018, en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 ".Fomento recuerda que esta multa se impone en tanto el Gobierno acaba de aprobarpara estos casos, que multiplica por veinte esta multa máxima. Según el Real Decreto Ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, y que este jueves convalida el Congreso, las autopistas afrontarán multas desi se registran cortes en las vías dede duración dentro de en un mismo día.Las nuevas multas también se aplicarán cuando, "por falta de previsión", incumplan los planes operativos que deben tener listos parao no cuenten con los medios necesarios para hacerlas frente. También se impondrán estas sanciones cuando, en caso de darse dicha meteorología adversa, las concesionarias de las autopistas no faciliteno no adopten medidas oportunas para regular el tráfico.Esta nueva normativa considera que dichos supuestos constituyen un "perjuicio significativo" para los usuarios de la vía con lo que pasan a considerarse infracciones muy graves , en vez de infracciones graves como hasta ahora.