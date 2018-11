La Generalitat reclamará al Estado una compensación por las "pérdidas" generadas por el 155

Publicada el 20/11/2018 a las 17:04 Actualizada el 20/11/2018 a las 17:18

El Govern ha acordado este martes iniciar las actuaciones necesarias para reclamar a la Administración General del Estado "el resarcimiento delque la Generalitat tuvo que asumir como consecuencia directa de la aplicación del artículo del 155 ", informa Europa Press.En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha recordado que el Govern presentó hace una semana un informe que recogía "las pérdidas directas" originadas por la, que se prolongó de finales de octubre de 2017 a junio de 2018.El Govern no da una cifra exacta del importe que reclama: calcula quey que gran parte del dinero que reclamará serán los 25 millones de fondos europeos que no se pudieron aplicar durante el 155, ha asegurado.Artadi ha explicado que la Generalitat encargará al Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, autor del, que "coordine" los trabajos necesarios para concretar esta reclamación.El Govern plantea reclamar compensaciones, por ejemplo, por los gastos en indemnizaciones decon el 155; lasy los gastos ocasionados por haberse dado de baja líneas TIC.También por haberse dado de baja las licencias de programarios deque fueron cerradas con el 155 y de pérdida de presupuestos previstos para hacer frente a inversiones, compras, subvenciones, convenios y campañas que no se pudieron realizar.