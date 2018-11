Un Juzgado de Málaga obliga al Banco Santander a abonar el impuesto hipotecario de forma retroactiva

Publicada el 20/11/2018 a las 19:19 Actualizada el 20/11/2018 a las 19:59

Santander recurrirá ante la Audiencia Provincial

| Un juzgado de Málaga condena al Banco Santander a pagar el impuesto de una hipoteca de forma retroactiva

El Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de Málaga ha condenado a Banco Santander a abonar de forma retroactiva el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de un préstamo hipotecario contratado en 2014 y cuyo fallo serápor la entidad ante la Audiencia Provincial. Informa Europa Press.El juez ha dictaminado que la entidad debe pagar al demandanterelativa a los conceptos de gastos de notaría, registro, gestoría e IAJD,legales desde la fecha de los pagos. El fallodel Tribunal Supremo el pasado 16 de octubre, que supusieron un cambio en la jurisprudencia, y la deliberación final del Pleno de lo Contencioso, que estableció que sería el cliente quien pagase este impuesto. Finalmente, es el Real Decreto del Gobierno , que hace responsable de pagar el gravamen a los bancos , el que utiliza el juez para determinar que Santander debe abonar dicho impuesto, y no el cliente.La sentencia argumenta que el contexto jurídico precisabacon recientes cambios de criterio, dando un marcado carácter interpretativo al nuevo Real Decreto-ley 17/2018, que no tiene disposición transitoria, por lo que el juez aplica supletoriamente el Código Civil en cuanto a la retroactividad de las normas."Para este juzgador no cabe duda de que, en la presente controversia, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe recaer su pago en la entidad prestamista, porque la disposición del Gobierno queresuelve una laguna interpretativa y, por tanto, y en cuanto tal, es tácitamente retroactiva, máxime cuando hablamos en nuestro campo de Derecho Civil, más concretamente dey cuando estamos ante un carácter tuitivo de tal rama jurídica, y cuando además eldel pago del impuesto en caso de nulidad es consecuencia misma y directa de la nulidad decretada en esta sentencia", reza el documento.Por ello, el juezsuscrito relativa a los gastos, especificando a efectos interpretativos que por la generalidad de la misma, no se extiende a los gastos y/o primas del seguro para la conservación de la finca, hogar o incendio o gastos distintos a laque pudieran haberse establecido. Aunque no ha accedido a la petición de desistimiento del IAJD, sí ha condenado a Santander a abonar la cantidad de 1.990,31 euros por gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de Actos Jurídicos Documentados.Banco Santander ha comunicado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial y ha asegurado que este fallo del Juzgado de Málaga es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo recientemente establecida sobre el reglamento del IAJD y la establecida con carácter general sobre la cláusula de imposición de este gasto al sujeto pasivo del impuesto designado como tal por la norma. Desde el banco han señalado que la sentencia es "manifiestamente contraria" aly a las disposiciones del Real Decreto-ley recientemente aprobado, que "expresamente establece que será aplicable a los hechos imponibles devengados a partir de su entrada en vigor".Asimismo, es contraria a otra dictada en la misma fecha por distinto magistrado en el mismo Juzgado queen lo que se refiere al pago de este impuesto, que considera que debe ser abonado por el prestatario. Por todo ello, Banco Santander recurrirá ante la Audiencia Provincial.Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha celebrado que el dictamen va en línea con las tesis defendidas por la asociación y ha recordado que hay miles de demandas similares en los juzgados. En cualquier caso, Adicae considera que la respuesta a esta cuestión no puede verse emplazada a "cientos de miles de demandas individuales", por lo que lasque la asociación prepara "siguen recibiendo las adhesiones de los consumidores".