Publicada el 21/11/2018 a las 12:24 Actualizada el 21/11/2018 a las 13:12

La sesión de control de este miércoles en el hemiciclo gallego, muy centrada en violencia machista, una cuestión por la que tanto BNG como En Marea han preguntado al presidente, Alberto Núñez Feijóo , ha derivado enentre los portavoces de ambos grupos y el jefe del Ejecutivo, a quien la líder nacionalista ha instado a "demostrar que no forma parte de una 'manada'".A las puertas del 25-N, Pontón ha abierto la sesión de control recordando a las tres víctimas mortales de violencia machista y a las 45 mujeres asesinadas en la última década. A renglón seguido, ha planteado varias propuestas que ha instado a aceptar a la Xunta, antes de referirse al caso de 'La Manada', para advertir queAl tiempo, ha urgido a Feijóo a "demostrar" con actos --apoyando las propuestas del BNG-- que "no forma parte de ninguna de ellas", unas palabras que han provocado malestar en las filas del PP y en el propio presidente, quien ha censurado lade la diputada y ha advertido que, si "lamentable" es que un diputado de ERC "escupa" al ministro Josep Borrell , aún es "más lamentable" que la portavoz nacionalista le "identifique" con "una 'manada'".En su turno, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha alertado del "vínculo" entre, además de afear la "tacañería presupuestaria" de la Xunta en lo que respecta a los programas de apoyo a la igualdad y a la conciliación.El dirigente rupturista también ha echado en cara a Feijóo otros programas como el plan de apoyo a la mujer embarazada, lo que ha interpretado como. Asimismo, ha alertado de la "deriva conservadora y hasta patriarcal de líderes del PP " como Pablo Casado , que quiere "derogar la ley del aborto de 2010 y mandar a las mujeres a la caverna".Indignado con las "barbaridades" de Villares, Feijóo ha censurado que identifique el plan de apoyo a la embarazada con "un guiño a temas religiosos". "¿Cuidar a la mujer embarazada es un tema ideológico de la caverna del PP? ¿Los ginecólogos y pediatras son todos unos talibanes ideológicos y lo que hay que hacer es no cuidarlas? ¿Evitar el cáncer de cérvix es un tema ideológico? ¿Pero en qué país viven?", ha preguntado el presidente.