Publicada el 21/11/2018 a las 14:43 Actualizada el 21/11/2018 a las 15:05

PSOE y Unidos Podemosde vocales para renovar el Consejo General del Poder Judicial a la vista de la decisión del PP de no reconsiderar la ruptura del acuerdo que habían suscrito para pactar por consenso la renovación del órgano de gobierno de los jueces.La votación debería tener lugar en el pleno convocado para este jueves, pero después de la retirada de las propuestas ya no tendrá lugar.El partido de Pablo Casado ya comunicó el martes a la Mesa del Congreso su decisión de romper el acuerdo después de que el magistradoen el que los conservadores confiaban como futuro presidente del Consejo, renunciase a ser elegido tras haber sido señalado como próximo al PP por Ignacio Cosidó, portavoz en el Senado.El fracaso en la renovación del Consejoen su defensa del sistema actual de elección, que el PP también abrazaba hasta hacer unos días y que ahora todos los partidos, menos los socialistas, quieren reformar.Este miércoles ladebía examinar la candidatura de dos juristas como aspirantes a vocales del Consejo que no pudieron comparecer el pasado viernes, pero uno de ellos, el exdiputado José Miguel Castillo Calvín , ya anunció a Europa Press que no iba a acudir a la cita. Al iniciarse la reunión de la comisión, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, anunció que los grupos proponentes habían retirado todas las candidaturas, por lo que la Cámara no podía dictaminar la idoneidad de ninguno de ellos, lo que conlleva anular la votación prevista en el Pleno.