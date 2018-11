La comisión que revisa los delitos sexuales pide más tiempo: "Hay que hacerlo perfecto"

Publicada el 21/11/2018 a las 11:09 Actualizada el 21/11/2018 a las 11:42

Críticas a Carmen Calvo

La sección de derecho penal de la Comisión General de Codificación que revisaráen el Código Penal ha pedido una ampliación, hasta el 3 de diciembre, para entregar el informe correspondiente al ministerio de Justicia . Un aplazamiento que la propia ministra Dolores Delgado ha defendido este miércoles en el Congreso : "Es un debate para reflexionar y hacerlo jurídicamente perfecto". Según informa Europa Press.Delgado ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos , Sofía Fernández Castañón, quien apremió a la titular de Justicia a presentarsobre esta materia que 'morados' y socialistas acordaron en su acuerdo de Gobierno."Pasa el tiempo, se suceden las manifestaciones en la calle, pero las mujeres sufren violencias sexuales y no tienen respuesta de las instituciones", ha denunciado Castañón, para criticar que el Congreso se ha "banagloriado" de un Pacto de Estado contra la violencia de género, perosobre una de las peticiones que ha generado más movilización.Delgado ha contestado que el Gobierno está "trabajando" en este tema y esperando el informe de la Comisión General de la Codificación tras la ampliación de este plazo y ha pedido a su interlocutora paciencia. "Coincidimos en, pero la urgencia de la situación no debe renunciar a hacerlo lo mejor posible en la lucha contra estos crímenes machistas", ha señalado.La ministra ha defendido, además, que el Gobierno del PSOE y ha puesto como ejemplo "el impulso" que el Ejecutivo ha dado al pacto "paralizado por el PP" o la reforma de la Ley Orgánica para la formación de jueces. "Ahora mismo hay 600 operadores de la Justicia pasando un curso de formación continuada en violencia de género", ha apuntado.Estas palabras no han convencido a la diputada de Unidos Podemos, que ha iniciado su intervención en la Cámara criticando que seaa sus preguntas sobre esta materia, cuando sus preguntas van dirigidas a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo "Una se preguntaademás de para pasarle la apisonadora por encima a Dolors Montserrat , como si eso tuviera algún mérito. Quizás las feministas no estamos tan de enhorabuena si nuestros derechos y ciudadanía no son asunto a efectos legislativos de la vicepresidencia del Gobierno", ha criticado.