Sánchez hace un llamamiento a un debate “sereno y constructivo” porque los españoles “no se merecen otra cosa”

Publicada el 21/11/2018 a las 13:54 Actualizada el 21/11/2018 a las 14:26

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró a través de Facebook que este miércoles “en el Congreso se han dicho y hechoNo es la primera vez. Yo mismo he sido objeto de palabras gruesas y graves insultos hace pocas semanas”.Además de mostrar su solidaridad con el ministro Josep Borrell, que “ha tenido que soportar palabras y gestos inaceptables”, y “agradecer a la presidenta del Congreso sus palabras y su defensa de la moderación”, Sánchez asegura que ha llegado “el momento de. En especial, los diputados que utilizan la palabra para insultar y no para dialogar. Con sus actuaciones no solo se descalifican a sí mismos, también socavan la dignidad de una institución tan importante como el Congreso” y “socavan la dignidad misma de la Democracia”.El presidente asegura que “todos los que cada miércoles nos reunimos en las sesiones de control del Congreso, tanto diputados como miembros del Gobierno,por “el espectáculo, sean quienes sean los protagonistas y los responsables”, porque “nos afecta a todos”. No “estar a la altura” significa “decepcionar a la ciudadanía”.“No hay nada más peligroso para una democracia que laante sus representantes e instituciones, y lo sucedido hoy camina en esa dirección”, advierte Sánchez.A pocos días del 40º aniversario de la Constitución, el presidente hace “un llamamiento a todos los representantes políticos para que desde la defensa de los ideales y principios de cada uno, trabajemos para que los debates siempre seanLos españoles y españolas no se merecen otra cosa”.Todos “debemos pedir disculpas a la sociedad”, insiste Sánchez. “Yo, como presidente del Gobierno y por tanto máximo responsable político de nuestro país, lo hago.Y “conmino a sus señorías para que, si bien lo visto hoy en el Congreso no es la primera vez que sucede, sí sea la última. La Democracia lo agradecerá. Los españoles y españolas de todo signo y condición, también”.