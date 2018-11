Sánchez reprocha a Casado que tape “sus vergüenzas” rompiendo el pacto judicial: “A su lado Rajoy es un moderado”

Publicada el 21/11/2018 a las 09:30 Actualizada el 21/11/2018 a las 09:45

“Nunca pensé que diría esto: a su ladoY más serio que usted”. Con estas palabras expresó este miércoles el presidente Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso, su sensación después de escuchar al líder del PP, Pablo Casado, acusar al Gobierno de desacreditar a la Justicia A Casado, subrayó Sánchez,y no asumir la responsabilidad” por los mensajes que difundió su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de controlar al magistrado Manuel Marchena y a toda la sala segunda del Tribunal Supremo encargada de juzgar a los líderes independentistas. “La deriva del PP no puede significar la deriva de las instituciones”, advirtió.(suscrito on el PSOE)”, emplazó el presidente, “y contribuya a renovar el Poder Judicial”.El líder del PP, apenas dos días después de que se conociese el mensaje de Cosidó revelando el control que su partido ejercce en el Supremo, no dudó en acusar al presidente de no tener credibilidad y “”. “Lo ha demostrado” con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial: “nosotros fuimos responsables” pero su Gobierno lo ha estropeado “filtrandoantes de elegir a los vocales” y “proponiendo vocales para escarnio de este grupo”, en referencia al magistrado que condenó al PP por la Gürtel. “No vamos a contribuir a ese descrédito”, subrayó, “y para evitarlo”, recordó, su grupo acaba de proponer una reforma del sistema de elección del Consejo para, dijo, “recuperar el modelo constitucional y que el Partido Socialista cambió”.“Ahora le toca a usted estar a la altura. Si no lo hace,”, apostilló antes de rematar, como hace en cada sesión de control, pidiendo la convocatoria de “elecciones cuando antes”.