Del Parque del Oeste a Ciudad Universitaria: un paseo por el Madrid de la Guerra Civil

Publicada el 23/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 22/11/2018 a las 21:51

Durante los tres largos años que duró la Guerra Civil española (1936-1939), el objetivo principal de los sublevados, capitaneados por Franco, era la. Fueron los años en los que la República gritó No pasarán y Madrid será la tumba del franquismo. La defensa de la ciudad por parte del Ejército republicano comenzó en el mes de octubre del 36, pocos meses después del golpe de Estado. Intentaron entrar en la ciudad por todos los frentes, pero el primer ataque de las tropas franquistas comenzó con un asalto dirigido por la Casa de Campo y, más tarde, por Ciudad Universitaria, cerca de donde se encuentra el Puente de los Franceses, muy disputado durante la batalla. Tanto, que fue hasta objeto de una copla.Desde 1937 y hasta que Madrid finalmente firmó su rendición, el asedio a la ciudad no cesó ni un momento. Fueron dos años cuya huella aún no se ha borrado. Madrid continúa guardando los, que guarda rincones históricos de la época. Es lo que pretende recuperar, desde hace años, el Grupo de Estudios del Frente de Madrid (Gefrema) , una asociación "dedicada a larelacionado con la Guerra Civil Española en el ámbito de la Comunidad de Madrid".Desde este jueves y hasta este domingo, la organización celebra unasque tienen por objetivo, precisamente, recuperar la memoria de esos escenarios olvidados que cuentan la Guerra Civil por las calles de Madrid. El jueves y el viernes organizan, para ello, un ciclo de conferencias, y ya el sábado y el domingo,por esos lugares: la primera por el Parque del Oeste y la segunda por Ciudad Universitaria."Estas rutas se hacen desde hace años", explica a este diario Eulalia Ramírez, miembro de la asociación. Lo hacen porque, lamenta, la gente no sabe que a lo mejor a diario está pasando por un escenario clásico de la contienda. "Por ejemplo, detrás de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria, hay un cráter de una bomba, en la Casa de Campo sigue habiendo restos de búnkeres y el Parque del Oeste guarda algunos fortines", explica.Y la pena, critica, es que. "Ya sabemos lo que pasa con el tema de la Guerra Civil española...", se queja Ramírez. Como no hay otro remedio, son ellos –explica– los que estudian el material fotográfico y su historia.Elserá la primera visita. Tendrá lugar el sábado y permitirá conocer sobre el terreno "cómo fue el desarrollo de las principales operaciones, y cómo estaban configuradas las", explican en la web de la asociación. "También conoceremos cómo era el parque antes de comenzar la guerra y cómo terminaría al finalizar", añaden.El lugar, cuentan, fue escenario de "durante la Batalla de Madrid en noviembre de 1936". "Por este parque habrían de subir alguna de las unidades que posteriormente tendrían que avanzar por las calles del barrio de Argüelles hasta el centro de la ciudad", continúan. La resistencia de los republicanos les impidió hacerlo, pero el parque ya estaba tomado por algunos sublevados. Y así estuvo hasta 1939.será la segunda visita. En 1934 se levantó la Facultad de Filosofía y, ya en 1936, gran parte de los edificios que se habían proyectado en el plan iniciado por el rey Alfonso XIII estaban terminados. Pero el comienzo de la Guerra Civil impidió que comenzaran las clases. En lugar del conocimiento, el campus fue invadido por los efectos de la contienda. La zona quedó: a un lado el ejército republicano y, al otro, el franquista.Tal y como cuenta Gefrema,, "continuando durante todo este periodo los combates con mayor o menor intensidad". "De todo ello todavía se conservan numerosos vestigios por gran parte del campus", afirman. Así, los visitantes recorrerán "la historia y génesis de Ciudad Universitaria, así como el desarrollo y vicisitudes de los más importantes episodios bélicos de la Batalla de Madrid, sin olvidar diferentes curiosidades y anécdotas, visitando los principales escenarios de aquellos episodios".Las rutas, explica Ramírez, cuestan 10 euros para todos aquellos que no son socios de la organización y la mitad para los que sí forman parte de ella.