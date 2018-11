El PP cree que la negociación de Sánchez sobre Gibraltar es un "fiasco mayor" que el Desastre de Annual o el aislacionismo franquista

Publicada el 22/11/2018 a las 17:04 Actualizada el 22/11/2018 a las 17:05

El PP ha alertado este jueves de que la gestión de la cuestión de Gibraltar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en las negociaciones del Brexit se ha convertido en el "". En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados recogidas por Europa Press, el secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "no haber hecho los deberes" en el tema de Gibraltar, lo que se está traduciendo en un "fracaso sin paliativos" para España.Sin embargo, el diputado por Ávila se ha olvidado al hacer estas declaraciones de que dejó un balance más de 13.000 muertos en las filas del Ejército español. Esta batalla, que tuvo lugar en el verano de 1921 y que provocó la muerte de 2.500 soldados en sólo cuatro horas, terminó con una derrota militar española ante los rifeños comandados por Abd el-Krim. Así, los rifeños se hicieron con el control de la mayor parte del Protectorado y la ciudad de Melilla quedó sitiada provocando además una importante crisis política que socavó los cimientos de la monarquía de Alfonso XIII, y una de las causas del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera.García-Hernández tampoco ha recordado la crisis económica provocada por. Dos décadas después de Annual, tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, con España ya bajo el manto de la dictadura, Franco se encontró con que las principales potencias ganadoras del conflicto consideraron a su gobierno como un simple apéndice de los gobiernos de Hitler y Mussolini derrocados en el conflicto. Además, durante la creación de la Naciones Unidas, el nuevo organismo recomendó formalmente retirar del país a los embajadores de todos los países miembros. Es lo que se conoce como aislacionismo y que provocó que se prolongaran el impacto económico de la Guerra Civil hasta bien entrados los años 50. Fue con Eisenhower cuando Estados Unidos descubrió que Franco podía ser un aliado frente al comunismo, rompió el aislamiento y comenzó a apoyar económicamente a España a cambio de la construcción y el uso de bases militares en territorio español.Por otra parte, García-Hernández también ha afeado al Gobierno quepara hacer de esta cuestión una política de Estado y ha alarmado con respecto a las consecuencias que esta "pésima negociación" tendrá para las poblaciones españolas vecinas del Peñón. "La gente del Campo de Gibraltar se va a quedar viéndolas venir. Va a tener que ir Borrell a vender los cacahuetes de la negociación al Campo de Gibraltar, explicándoles que no hay ninguna referencia a Gibraltar" en el acuerdo de divorcio de Reino Unido de la UE, lo que provoca que el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, esté "dando saltos de alegría", ha denunciado.El secretario conservador ha instado a Sánchez a que "reflexione" porque, a su juicio, se está convirtiendo en. No obstante, cree que a Sánchez "le van a salvar los británicos porque nadie piensa que el Brexit vaya a pasar el trámite en el Parlamento" británico.El diputado sostiene además quecon respecto al acuerdo de salida pactado ya. "Teníamos en el Consejo Europeo del 29 de abril de 2017 la posibilidad de que no hubiera un acuerdo sobre el Brexit sobre la mesa si no se trataba el tema de Gibraltar. Pero una vez que hay un acuerdo sobre el Brexit sobre la mesa ya no tienes derecho de veto. Lo único que puedes hacer es oponerte en el Consejo, pero ese Consejo ya no tiene derecho de veto, es mayoría cualificada. Y en las mayorías cualificadas España se está quedando absolutamente sola", ha argumentado.En cualquier caso, el diputado se ha mostrado convencido de que, en caso de que el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE llegase a la fase de ratificación por parte de los Estados miembros, algo que considera altamente improbable,. "Si no hay un acuerdo bueno sobre Gibraltar es evidente, pero es que no va a llegar a ese límite", ha explicado.