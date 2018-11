La Fiscalía pide a la juez del 'caso máster' que no investigue a la exministra de Sanidad Carmen Montón

Publicada el 22/11/2018 a las 17:56 Actualizada el 22/11/2018 a las 18:28

La fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que no investigue a la exministra de Sanidad Carmen Montón en relación a las diligencias que abrió por delitos de cohecho impropio y prevaricación por el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), informa Europa Press.El pasado septiembre, la magistrada incoó diligencias previas a raíz dey pidió a la universidad documentación sobre los estudios de postgrado de la exministra socialista.Tras la apertura de diligencias, dio traslado a la fiscalía para que se pronunciara al respecto. Ahora, el fiscal entiende que Montón no debe declarar como investigada. La juez ya ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre esta petición.Tras estallar el caso , Carmen Montón presentó sucomo ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo su "honestidad" y asegurando que no había cometido ninguna irregularidad.