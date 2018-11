La Fiscalía tiene ultimadas las diligencias contra decenas de alcaldes por el 1-O

Publicada el 22/11/2018 a las 12:06 Actualizada el 22/11/2018 a las 12:58

"Caso por caso"

La fiscal general del Estado , María José Segarra, ha explicado este jueves que las diligencias de investigación abiertaspor su implicación en el 1-O están "ultimadas".En declaraciones a los medios al visitar la Fiscalía de Barcelona, Segarra ha asegurado que el ministerio fiscalcontra los alcaldes, ni ninguna opinión generalizada: "Analizamos caso por caso y siempre desde el pleno principio de legalidad".Ha detallado que tras más de un año de investigaciones muchas estány "es posible que se pueda ir dando salida a las resoluciones: judicializándolas o archivando".La fiscal, que ha visitado por primera vez Cataluña desde que ocupa el cargo, ha evitado confirmar si presentarány ha sentenciado: "No voy a decirlo con carácter general, jamás me expresaré de forma general en muchos procedimientos judiciales"."Podrá haber una resolución dependiendo de las", ha resaltado Segarra, que ha dicho que las harán públicas cuando corresponda con argumentación y motivaciones, siempre caso por caso, ha insistido."El derecho penal no puede dar respuestas generales, tiene que analizar comportamientos individuales, y así lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, siempre con el mismo criterio, respeto al", ha reflexionado.El 13 de septiembre de 2017, a las puertas del 1-O, el entonces fiscal general José Manuel Maza pidió a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abrieran diligencias de investigación --de carácter preprocesal-- respecto a una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de independencia del próximo 1 de octubre,Posteriormente, se fueron abriendo diligencias a varias decenas de alcalde, que durante todo este año han sido citados en dependencias de la Fiscalía para declarar pory si cedieron locales como puntos de votación, algunos de ellos en la Fiscalía Superior al ser también diputados en el Parlament.En su visita a Cataluña, Segarra ha visitado la mañana de este jueves la Fiscalía Superior y se ha reunido con el fiscal superior, Francisco Bañeres, y posteriormente ha mantenido un encuentro con la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, y la plantilla de fiscales de dicha Fiscalía.