La Fundación Francisco Franco ingresó en 2015 de sus socios 97.605 euros y 75.372 de subvenciones y donaciones

La Fundación Francisco Francounos ingresos de 172.977 euros, de los que 97.605 procedieron de las cuotas de sus asociados y afiliados y otros 75.372 euros de subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente de ejercicios anteriores. Tenía dos empleados y como actividades, la publicación de un boletín, la divulgación y el mantenimiento del archivo. Informa Europa Press.Así figura en las cuentas públicas de la Fundación que ha obtenido el senador de Compromís Carles Mulet a través del Senado. El parlamentario pidió al Gobierno datos de un total de 11 organizaciones y la respuesta que ha obtenido, 2.468 páginas, recogen los balances y cuentas anuales presentadas en los últimos años por, entre las que el senador incluyó a FAES y la Fundación Humanismo y Democracia, esta última,. Las cuentas de las dos están publicadas en sus respectivas webs.Junto a estas, Mulet pidió las cuentas de la Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, la Fundación Yagüe, la Fundación Grupo de Estudios Estratégicos, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Ramiro Ledesma Ramos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Serrano Súñer. El Ejecutivo no ha facilitado información de las tres primeras por no ser de ámbito estatal.Los últimos datos públicos de esta Fundación son del año 2015. Explica el Gobierno quecomo depositados en el Registro de Fundaciones, en el que tienens. En ese año, la Fundación declaró 1.283 euros de pérdidas, que se añadieron a los de ejercicios anteriores hasta alcanzar los 84.033 euros acumulados en. Sus ingresos sumaron 172.977 euros, algo por encima de los 167.607 que declaró en 2014. Las cuotas de los socios fueron algo, unos 17.000 euros más, y también las subvenciones yrecibidas, de 67.205 euros a 75.372.En el capítulo de gastos sólo declara 42.459 eurosy 137.285 en "otros gastos" sin especificar. La Fundación declara además 132 euros en activos financieros, ni inversiones inmobiliarias, ni créditos ni débitos. Se explica además en la información que los miembros del Patronatoalguna y que la organización se dedica, entre otros objetivos, a "difundir el conocimiento de Francisco Franco", promover estudios "sobre el pensamiento de Franco" y sobre "las realizaciones de los años de su mandato", entre otros.La Fundación Blas Piñar, creada por sus hijos para ensalzar la figura del dirigente de ultraderecha, contaba a finales de 2015 con. En cuanto al patrimonio neto y pasivo de la fundación a fecha de 31 de diciembre de 2015 era de 30.214 euros. De la memoria abreviada de esta fundación, destaca que la dotación fundacional fue de 30.000 euros, cantidad que a finales de 2015 era de 29.987 euros. En 2015, los nueve miembros de la fundación aportaron cada uno aproximadamente 3.330 euros. Esos fundadoressu mujer,, esposa de Blas Piñar, en enero de 2018.La fundación en 2015 no contó con personal de plantilla y los patronos de la misma, ni siquiera se les abonó los gastos devengados de asistir a las reuniones del patronato de la Fundación. Además, una de las actividades principales de la fundación, aparentemente la única y más relevante en sus memoria abreviada, es la, que fue realizada por tres personas voluntarias. En esa actividadLa Fundación Primo de Rivera, que declara un, remitió su último ejercicio en el año 2014, en el que registró unos ingresos de 361 euros y gastó un total de 511 euros en la amortización de su inmovilizado.Además, en el año 2000 recibió unprocedente de una persona privada en concepto de "subvenciones, donaciones y legados", de los queun saldo final de 16.227 euros.La Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llanoingresos por subvenciones,. Los últimos datos, que son de 2016, reflejan unos ingresos de 31.541 euros, similares a los de 2015, que fueron de 31.537 euros e inferiores a los de 2014, cuando registró 33.300,76 euros por su actividad.Esta fundaciónen ese ejercicio por 35.000 euros y gastó otros 13.081 euros en "otros gastos". El resultado fueron unas pérdidas de 13.357 euros, que han ido reduciendo el patrimonio neto de la entidad. Así, en 2016, se situó en 144.222 euros, frente a los 154.935 euros de 2015.Entre los datos facilitados por la Fundación Serrano Suñer en el ejercicio 2015 tan solo aparecenpor importe de 118.672 euros, gastos de personal en concepto de sueldos de 51.298 euros y gastos por "otros servicios" en. Además, figuran 5.000 euros en concepto de donaciones, subvenciones o legados.