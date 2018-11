Ortuzar "no cierra la puerta" a los Presupuestos y si Sánchez "crea condiciones para hablar con los catalanes, el PNV va a estar"

Publicada el 22/11/2018 a las 09:58 Actualizada el 22/11/2018 a las 09:59

El presidente del EBB del PNV Andoni Ortuzar , ha afirmado que "no quiere cerrar ninguna puerta" en relación a los Presupuestos Generales del Estado y ha asegurado que, si el Gobierno central es "capaz de crear las condiciones para hablar con los partidos catalanes, el PNV va a estar".En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha señalado que es "bueno" que las instituciones tengan presupuestos pero cree que "hay que crear las condiciones para que eso sea así". "Pero viendo, parece difícil que podamos retomar el clima necesario para que eso pueda suceder", ha añadido.No obstante, ha asegurado que, si el Gobierno es "capaz de crear las condiciones para hablar con los partidos catalanes,". "Que nadie tenga duda", ha apuntado.Ortuzar ha indicado que el "varapalo" por parte de Bruselas al proyecto de PGE al considerar que incumplen la reducción del déficit "no se lo lleva Pedro Sánchez, se lo lleva". Además, ha apuntado que "una parte del varapalo es por la gestión anterior".Por otro lado, el líder jeltzale ha reconocido que sintiópor lo ocurrido este miércoles en el Congreso de los diputados entre representantes de ERC y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , y, tras asegurar que en la Cámara baja "no hay ni golpistas ni fascistas" cree que la "culpa la tienen todos" porque se está cayendo "por una pendiente complicada y fea en la manera de hacer política". Por ello, espera que las "aguas vuelvan a su cauce" y se intente llegar a acuerdos".Por otra parte, ha rechazadoel 26 de mayo, en el que también coincidan las elecciones generales y se ha mostrado partidario de que "las cosas vayan a su ritmo y en su momento".