Robles insta a Morenés a explicar por qué vendió a Arabia Saudí bombas que el Ejército necesita y debe volver a comprar

Publicada el 22/11/2018 a las 12:29 Actualizada el 22/11/2018 a las 12:30

Salón de la enseñanza, próximo a las elecciones

La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha insistido este jueves en que el exministro Pedro Morenés debe explicar por qué firmó el contrato de venta de 400 bombas a Arabia Saudí, un material que pertenecía al stock del Ejército del Aire, que las Fuerzas Armadas "necesitan" y que por tanto deben volver a comprar.En una entrevista en la Cadena Cope , recogida por Europa Press, Robles ha garantizado que el Ministerioque pertenezcan a las Fuerzas Armadas a un tercer país "en condiciones que no se conocen". Y, por tanto, ha sostenido que Morenés es quien debe explicar por qué en el año 2015 accedió al traspaso a Arabia Saudí de esas bombas "para utilizar en la guerra de Yemen".La ministra ha evitado entrar en detalles al ser preguntada si detrás de ese contrato podían existir, pero sí que ha confirmado que son bombas que "no sobraban". "Son bombas del stock del Ejército del Aire y que necesitamos", ha revelado."Me gustaría saber por qué ese contrato de firmó", ha insistido asegurando además que esa venta en ningún momento estaba vinculadacon las fragatas que Navantia construirá para Arabia Saudí por 1.800 millones de euros. A su juicio,y quienes recurrieron a él --en alusión al PP "quizá no eran quienes tenían más razones para utilizarlo".En este punto, ha remitido a las partidas presupuestarias aprobadas por el Consejo de Ministros durante los últimos meses para "desbloquear" dos importantes proyectos para Navantia como el submarino S-80 y las fragatas F-110. "De todo este debate, lo único que está claro es el compromiso de España con los puestos de trabajo pero también el compromiso con la defensa de los derechos humanos en el mundo entero", ha argumentado.Para Robles, se trata de un asunto que "no es fácil" y ha recordado que algunos países como Alemania han prohibido la venta de armas a Arabia Saudí, además de las votaciones en contra del Parlamento Europeo. Por ello, cree que lo importante es que la comunidad internacional y Naciones Unidaspara que termine cuanto antes la guerra de Yemen.En este contexto, ha destacadoen numerosas misiones internacionales a favor de la paz y la libertad y ha aplaudido la intervención de este miércoles del Rey Felipe VI ante la OTAN, donde fue recibido como "un día histórico para España".Por ello, ha emplazado a destacar esta función de las Fuerzas Armadas y dejar al margen polémicas como la de la participación del Ejército en. La ministra ha asegurado que los militares participarán en esa feria como han hecho tradicionalmente y ha tildado el asunto de "tema menor" en comparación con las operaciones internacionales, la seguridad europea o la OTAN.Robles ha confirmado así que las Fuerzas Armadas ya han formalizadoen el salón de la enseñanza de Barcelona, que además ha recordado que se va a celebrar en el mes de marzo, próximo a las elecciones autonómicas y municipales. Y ha revelado que no ha hablado con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ni tenido "el más mínimo trato" con ella.La ministra ha dicho que acepta la "crítica", pero ha negado que se la pueda acusar de. "Yo me siento catalana como el que más y eso no se corresponde con la realidad", ha reivindicado calificando de "injusto" y "absurdo" que se intente trasladar la idea de que se quiere alejar las Fuerzas Armadas de Cataluña.