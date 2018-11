El Ayuntamiento de Pamplona pondrá en marcha un nuevo dispositivo que permite denunciar cualquier tipo de agresión sin encender el móvil

Publicada el 23/11/2018 a las 13:37 Actualizada el 23/11/2018 a las 14:14

Más de 1.800 descargas de la app 'AgreStop' en Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona pondrá en marcha en enero la prueba piloto de un novedoso dispositivo gratuito, asociado a la aplicación móvil AgreStop/EraStop, que no necesitaque se está sufriendo cualquier tipo de agresión o violencia sexista.El dispositivo se asemeja a. Para ponerlo en marcha, la mujer necesitará llevar el teléfono móvil y haberse descargado la aplicación AgreStop/EraStop pero bastará con que apriete el 'botón' con una doble pulsación para que el aviso de alarma sea recibido de forma inmediata en Policía Municipal, que recibirá además la geolocalización de la mujer.Con la implantación de este dispositivo, Pamplona será una de las primeras ciudades de España con el 'botón de aviso', que se facilitará en primer lugar, y, a mujeres incluidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), un programa estatal en el que están englobadas mujeres que han sufrido este tipo de violencia. El coste de la puesta en marcha del sistema es de 5.000 euros.La idea de esta experiencia piloto es evaluar el sistema y "en caso de que los resultados sean positivos, extenderla", ha explicado la concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Itziar Gómez, que ha presentado este viernes este dispositivo acompañada del director del Área, Xabier Ibáñez, y el gerente de MRSystem, Mikel Goñi.La aplicación AgreStop/EraStop a la que se asocia el nuevo dispositivo permitirá que la mujer sea geolocalizadaen la que se encuentra en ese momento. Policía Municipal visualizará la información detallada de la alerta con los datos suministrados por la persona usuaria al crear la cuenta con lo que sabrá quién está activando la alarma y desde donde. En ese mismo momento se pondrán en marcha los medios necesarios para acudir en auxilio de la víctima.Itziar Gómez ha destacado que este nuevo dispositivo "ofrece la inmediatez de no tener quepara hacer saltar la alarma" de la app AgreStop. La edil ha señalado que "no es casualidad que Pamplona sea una ciudad pionera en ponerlo en marcha porque es una ciudad" que "tiene una postura clara y firme en contra de las agresiones sexistas, en la defensa de las políticas de igualdad y nos parece que esto es un deber y un compromiso del Ayuntamiento con la ciudad".Por su parte, Mikel Goñi, gerente de MRSystem, empresa que ha desarrollado la app y el sistema, ha destacado que el nuevo dispositivo esy "cumple una funcionalidad muy importante".El Ayuntamiento de Pamplona va a adquirir 200 unidades del nuevo dispositivo que permitirá la protección de forma rápida y efectiva de las mujeres frente a la violencia de género. En primer lugar, se ofrecerá de forma gratuita y voluntaria a lasde Pamplona que están incluidas en el Sistema VioGén y que cuentan con una protección policial especial por parte de Policía Municipal. Son mujeres que han sufrido violencia de género o han sido amenazadas y han presentado denuncia de su situación.También se les ofrecerá a aquellas para las que el Juzgado de Violencia contra la Mujer de la Audiencia Provincial de Navarra lo solicite a Policía Municipal, siempre teniendo en cuenta. En tercer lugar, en una fase temporal posterior, se prevé que puedan solicitar el dispositivo los hijos e hijas de mujeres que han sufrido violencia de género y que se sienten bajo amenaza.Por último, tras la prueba piloto, el Consistorio pamplonés estudia la posibilidad de entregar el dispositivo a. En este caso yasino que se establecería una tasa.El nuevo dispositivo está asociado a la aplicación AgreStop/EraStop que facilita la comunicación de la ciudadanía con la Policía Municipal, de una forma sencilla e intuitiva, para denunciarque se pueda sufrir o presenciar en la ciudad.Requiere que la persona usuaria cree una cuenta en la que introduzca. Desde su puesta en marcha, la aplicación ha sido descargadas por 1.875 personas con domicilio en Pamplona y 14.265 de su área de influencia.La aplicación consta de tres funciones, que exponen otras tantas posibles situaciones: Estoy sufriendo una agresión, Denuncia una agresión y Acompáñame. La primera opción envía una señal inmediata que advierte a la Policía Municipal dey pondrá en marcha el dispositivo de ayuda.Con Denuncia una agresión cualquier persona que presencie o sea testigo depuede denunciarlo. A través de ese botón, se comunica directamente con la Policía Municipal para que pueda conocer la incidencia y actuar.Por último, en Acompáñame, la persona usuaria elige a alguien de su agenda de contactos y le pide que le acompañe virtualmente a casa. Tras aceptarlo, esa persona 'acompañante' verá el mapa y la geolocalización para comprobar cómo la persona que ha requerido su compañía llega a su destino. En caso de ver algo extraño, la persona 'acompañante' podrá avisar a la Policía Municipal. Asimismo, la persona que ha solicitado el acompañamiento tendrá abierta la aplicación y podrá pulsar el botón Estoy sufriendo una agresión en caso de necesidad.Mikel Goñi, gerente de MRSystem, ha destacado que la aplicación ha conseguido hasta el momento evitarque han tenido lugar fuera de Pamplona.