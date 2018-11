El Gobierno cree que dispone hasta abril, e incluso más allá, para seguir intentando sacar adelante los presupuestos

Publicada el 23/11/2018 a las 14:27 Actualizada el 23/11/2018 a las 15:01

en “la negociación presupuestaria”, aseguró la ministra Portavoz, Isabel Celaá, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, celebrada en esta ocasión bajo la presidencia de la número dos del Gobierno, Carmen Calvo, en ausencia del presidente Pedro Sánchez, de viaje oficial en Cuba. “Máxime”, subrayó, a la vista de que si hay prórroga presupuestaria España se alejará mucho más de los niveles de déficit y deuda que exige Bruselas que si se aprobaran las cuentas pactadas por el Gobierno con Unidos Podemos y que, al menos de momento, no han conseguido el respaldo de ninguna otra formación.“Es la Comisión Europea”, interpretó Celaá, “la que nos dice claramente que llevemos adelante nuestro trabajo en materia presupuestaria. “Claramentede seguir trabajando para llevar a cabo los Presupuestos y todavía hay tiempo; en ello estamos.”¿Tiempo hasta cuándo? La ministra no quiso fijar una fecha. “En principio”, dijo, “tenemos todo diciembre”. Per además, recordó, el Gobierno de Mariano Rajoy no presentó su proyecto de Presupuestos para 2018 hasta el mes de abril abril: “Constitucionalmente tambiénHay tiempo y debemos aprovecharlo”.El Gobierno, insistió cuando fue repreguntada, continúa “Porque consideramos que [los Presupuestos] blindan el Estado del bienestar” y son importantes “no sólo por las personas” sino porque permitirían disminuir el déficit y la deuda pública en términos mucho más compatibles con las exigencias de la Unión Europea. “Tenemos que seguir impulsando el acuerdo”, repitió.En respuesta a los periodistas, Celaá evitó hablar de la fecha de las elecciones generales con el argumento de que su convocatoria está reservada al presidente del Gobierno, de manera queTenemos tiempo hasta julio de 2020”, cuando concluye la legislatura. Y la “especulación”, añadió, “es ineficiente”.La Portavoz del Gobierno sí aprovechó la rueda de prensa del Consejo de Ministros para condenar el “espectáculo bochornoso” ofrecido esta semana en el Congreso ypolítico e impedir que la irritación parlamentaria esconda el debate de ideas”.Para contribuir a ese objetivo,El presidente y los ministros acudirán a las Cámaras a responder a las preguntas que se les formulen pero no a las provocaciones. con la esperanza de que los grupos políticos eliminen el “insulto permanente” de las interpelaciones y las preguntas.