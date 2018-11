Iglesias recuerda a Carmena que no sería alcaldesa sino la hubieran propuesto y le pide generosidad

Publicada el 23/11/2018 a las 10:27 Actualizada el 23/11/2018 a las 10:51

Abandona la pugna por colocar a Julio Rodríguez como 'número dos'

Más Madrid

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha recordado este viernes que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , fue elegidapara la candidatura Ahora Madrid en 2015, por lo que le pide generosidad para que se alcance un acuerdo para una candidatura conjunta "con todas las piezas", en referencia a Podemos, IU, Equo e independientes.En una entrevista en la Cadena SER , Iglesias ha señalado que ve con buenos ojos que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lance su propia plataforma política, Más Madrid , para intentar la reelección, pero ha avisado que la clave para construir una candidatura ganadora es "no dejar ninguna pieza fuera". ". Tiene que haber acuerdo entre todas las piezas para que ese puzle tenga toda la fuerza para ganar", ha recordado Iglesias, haciendo hincapié en que el éxito de la candidatura de Carmena a la reelección reside en que integre a fuerzas como Podemos, IU, Equo y figuras independentes.En este sentido,a la regidora: "Todos tendremos que ceder y dialogar, al final gobernar en Madrid y seguir haciéndolo bien está por encima del partido de Carmena, de Podemos, de IU y de Equo". Y sobre si Podemos se integrará finalmente en la candidatura comandada por Carmena, Iglesias ha asegurado que "cree que si", advirtiendo de que, si no, revalidar la victoria en el Ayuntamiento será "difícil".Después de la crisis interna vivida en Ahora Madrid la coalición de gobierno en la capital, por el diseño de las listas en las primarias organizadas por Podemos de cara a las elecciones municipales, Iglesias considera que, líder de Podemos en Madrid. "Es lo de menos si es el número dos, tres, cuatro o cinco.y Manuela sea alcaldesa y en eso vamos a ser generosos como siempre lo hemos sido", ha asegurado el secretario general de Podemos. "Toca trabajar, con algo más de discreción de la que hemos tenido hasta ahora, y toca", ha zanjado el líder de Podemos.En particular, sobre Más Madrid ha dicho que, porque considera que puede ayudar en el diseño de una candidatura conjunta, y ha admitido que como independiente Carmena se ha podido sentir "incómoda" en ocasiones en Ahora Madrid. "El hecho de que tenga su propio partido con gente que va a cumplir sus órdenes y se va a referenciar en Manuela, es bueno para que podamos llegar a un acuerdo todas las formaciones", ha apuntado.