Los obispos solo quieren sacerdotes "enteramente varones y, por tanto, heterosexuales"

Publicada el 23/11/2018 a las 13:26 Actualizada el 23/11/2018 a las 13:27

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid,, ha reivindicado el derecho de la Iglesia a seleccionar a candidatos a sacerdotes"Nosotros en nuestra comprensión del ministerio admitimos a diáconos permanentes que sean hombres casados pero en el presbiterado como en el episcopadoy dentro de esta configuración de varones célibes pedimos también que se reconozcan y sean enteramente varones y por tanto heterosexuales", ha precisado Argüello. Así lo ha indicado este viernes, durante la rueda de prensa final de la, al ser preguntado por cómo va a conjugar la Iglesia Católica la prohibición de los seminarios de admitir a personas homosexuales con lasEn relación a estas leyes, el portavoz de los obispos ha reclamado el derecho de la Iglesia católica ay ha pedido que un sentimiento no se eleve a "categoría jurídica" para pedir un cambio de sexo. "Se ha elevado a categoría jurídica un sentimiento a la hora de cambiar de sexo y de ir al Registro y decir ahora yo no me llamo Antonio sino Mari Pili o Antonia", ha añadido.