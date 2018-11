Casado denuncia "un viernes negro" en España por el 'Brexit' mientras Sánchez "apoya a un dictador" en Cuba

Publicada el 24/11/2018 a las 13:49 Actualizada el 24/11/2018 a las 14:48

Moreno ve "incoherente" que Marín pase de "perro de compañía" del PSOE a "perro de presa"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado este sábado que mientras España vivía ayer "" en materia de negociación del Brexit , en lo referido a Gibraltar, y también en materia de inmigración, con la llegada de un millar de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en Cuba "apoyando a un dictador", informa Europa Press.Así lo ha indicado Casado durante su participación en el acto central de la, que se ha celebrado en la Plaza del Humilladero de Granada y donde se han congregado más de 2.000 personas, según la organización. Se trata delen el que coincide con el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, desde el arranque de campaña.Casado ha criticado que Sánchez vaya a visitar "la dictadura más longeva de la historia, y no para pedir libertad, sino paraa un dictador". Ha lamentado que no pidiera una reunión con los opositores al régimen, que no enseñara la "miseria brutal" que vive el pueblo cubano y se ha preguntado qué hace el presidente del Gobierno de España "sin criticar a los dictadores". "Basta ya de dictaduras en Latinoamérica con la", ha afirmado.El presidente del PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga caso al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "quien le ha enseñado lay ya calienta la banda", en relación a la reclamación de que convoque elecciones generales."Nadie aguanta ya a este gobierno", ha afirmado Casado. "Y para que no lo aguante ni Podemos, cómo estará el patio en la Moncloa", se ha preguntado. En referencia a los Presupuestos Generales del Estado, ha destacado que le llamaron "antipatriota" cuando alertó en las instituciones europeas de la falta de rigor de las cuentas del Gobierno de Sánchez, y que ahora"nos den la razón", en alusión al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).El líder de los conservadores ha señalado que la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, "está feliz" porque a su partido "le va bien" con laen Andalucía.El máximo responsable del partido ha destacado que hay dos expresidentes socialistas de la Junta "", en referencia a, y que, cuando tuvieron lugar los que ha calificado como los "casos de corrupción más graves de la historia de España", Susana Díaz era consejera de Presidencia.La presidenta de la Junta "está feliz", a pesar de "ocultar" el logotipo de su partido en sus carteles, ydel Gobierno, Pedro Sánchez, y "querer que no venga, menos mal para ella", ha aseverado Casado.Frente a ello, ha contrapuesto que en el PP están "felices" por tener al "mejor candidato" y el, además de un programa electoral para "cambiar la historia" de la comunidad autónoma. Asimismo, ha animado a los asistentes a "salir a contarlo" para "cambiar Andalucía" y "luego cambiar España".El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado "" que el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, haya pasado atras ser "perro de compañía" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la legislatura, y ha defendido el papel de su formación "enfrentándose cara a cara al socialismo más férreo" e "incompetente" de España.En referencia a Cs, Juanma Moreno ha criticado que haya estado "", y no avanzar en términos económicos, sanitarios, sociales o, "por supuesto, de corrupción".Ha afeado también a Marín que "en la primera ocasión" que ha tenido, tras la entrada de su formación al Parlamento andaluz, pactara con el PSOE. En contraposición, los dirigentes del PP, ha añadido Moreno, se sienten "de Chaves y de Griñán", porque no creen "en esas políticas".Moreno ha intervenido en un mitin en el centro de Granada,, Pablo Casado, al que también ha asistido el secretario general del PP, Teodoro García.El proyecto popular es ", ha defendido Moreno, en un acto de la campaña en el que también han intervenido la cabeza de lista por Granada al Parlamento andaluz, Marifrán Carazo, y el presidente provincial del partido, Sebastián Pérez.