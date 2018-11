Susana Díaz acusa a Casado de querer "mutilar la autonomía" tras plantear la "retirada" de competencias en educación

Publicada el 24/11/2018 a las 15:06 Actualizada el 24/11/2018 a las 16:25

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz , ha acusado este sábado al presidente del PP, Pablo Casado, de querer, planteando la "retirada" de las competencias en materia de educación para que vuelvan a estar en manos del Estado, informa Europa Press., ha querido dejar claro la presidenta andaluza durante un mitin en la localidad almeriense de Cantoria, después de que el presidente del PP, en otro acto en Granada este sábado dentro de la campaña de las elecciones andaluzas, haya defendido que el Estado recupere la competencia de Educación transferida a las comunidades.Susana Díaz, que ha señalado que en esta campaña se está demostrando que PP y Ciudadanos, "no creen" en nuestra autonomía y autogobierno porque están planteando las elecciones del 2 de diciembre como una, ha mostrado su preocupación por que ahora venga Casado diciendo que "nos quieren retirar la educación para llevarla desde el Estado, lo que es invadir nuestra autonomía y autogobierno".Susana Díaz ha recordado que las competencias en educación están en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con lo que plantear su retirada a la comunidad es "mutilar nuestra autonomía y autogobierno", y ha querido dejar claro a Casado que "la educación pública no se toca", porque es de "nuestros niños y es el presente y futuro" de nuestra tierra y eso "no se toca". Ha preguntado además a Casado si cuando se marche de Andalucía a partir del 3 de diciembre se irá a otras comunidades para explicar qué quiere hacer y hablar de la retirada de competencias.La presidenta ha agregado que hablar de educación pública en Andalucía es hablar de gratuidad de libros de texto, de 100.000 docentes o de becas al comedor y al transporte, y de aulas matinales. Díaz ha querido dejar claro que, que va a contar con 12.000 maestros nuevos en la próxima legislatura para poder bajar la ratio de alumnos por aula. Esa educación, según ha recalcado, es el "corazón" del PSOE-A, que es el partido "de los maestros y maestras" de esta tierra. Para Susana Díaz, es evidente que algunos no "digirieron bien el 28 de febrero" y el logro de millones andaluces dispuestos a reclamar igualdad.Se ha mostradoporque nos vamos a presentar delante de los andaluces con los deberes hechos y, sobre todo, porque son de "fiar". Ha recalcado que hay que ganar "bien" esas elecciones, con una mayoría amplia y sólida para que nadie "nos frene ni nos bloquee ni impida que el Gobierno trabaje". Ha advertido de que votar al PP ya sabemos lo que traería: "más desigualdad, agravio y atacar a esta tierra".Susana Díaz también ha querido dejar claro que, como pretende la "campaña negativa de la coalición de perdedores", que sólo se dedican a "insultar" para no tener que hablar de lo que quieren hacer.Por su parte, e, ha querido dejar claro que la "violencia no cabe en la democracia ni en esta campaña electoral", y ha señalado que la campaña que están desarrollando el resto de partidos es "esperpéntica" porque se habla de todo menos de Andalucía al tiempo que la derecha se dedica a "insultar" a los andaluces.