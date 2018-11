Publicada el 25/11/2018 a las 14:00 Actualizada el 25/11/2018 a las 14:57

Un 25N que pide avances en "la práctica"

Este ha sido el eslogan que ha encabezado la marcha contra la violencia machista en Madrid, a la que han asistido miles de personas. Desde Cibeles hasta Sol, con los gritos de "pacto de estado, compromiso real" o "no estamos todas, faltan las asesinadas", las manifestantes han criticado las para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos en "cualquier escenario: en casa, en la calle, en las escuelas, en las fronteras, en los CIE, en los lugares de ocio, en los prostíbulos".Este 25N se ha centrado en, tema que ha sido protagonista de algunos de los gritos: "prostituir es violencia", "no es trabajo, es explotación", "mi cuerpo no se vende, mi vientre no se alquila". Según las protestantes, "la prostitución es la forma más brutal de violencia patriarcal,y mantiene la diferencia entre hombres y mujeres". Sostienen que el lobby detrás de la prostitución, "que apoya la regulación", oculta la criminalidad, la trata, la violencia.Las asistentes han explicado la gran brecha que existe entre los datos oficiales del Ministerio y los que recoge feminicidio.net –fuente de referencia no oficial–, que duplica los números. Han mencionado también el incumplimiento legislativo. El pasado 14 de noviembre, un grupo de 200 organizaciones feministas y sociales suscribieron el Informe Sombra sobre la aplicación en España del Convenio de Estambul. Su diagnóstico evidencia quetodavía persisten. Concretamente, el grupo dibujó una veintena de reivindicaciones en materias fundamentales, como el aumento de recursos, tanto materiales, como humanos o económicos."No podemos permitir que las mujeres sigan siendo asesinadas, violadas, acosadas", han añadido las defensoras de derechos de las mujeres. Han señalado que tampoco hay que banalizar esta problemática "que no trata un hecho aislado, sino que atañe a toda la sociedad". También han aseverado que los abusadores, acosadores y violadores, "pues el patriarcado, el sistema, les encubre".Además de en Madrid, asociaciones y organizaciones feministas han convocado movilizaciones durante todo este fin de semana ende toda España con motivo del 25N. Ha habido manifestaciones en lugares del territorio nacional como València o Barcelona, así como en ciudades en todo el mundo , como París, Londres, Bruselas o Atenas. Se han celebrado a su vez actos y acciones simbólicas en torno a laEste motor social es lo que destacan aquellas que velan por los derechos de las mujeres: la principal evolución se encuentra en la respuesta social. Elen los últimos cuatro años es la reacción a las sentencias de La Manada o el caso de Juana Rivas. Más recientemente, la Audiencia de Lleida, que ha condenado por abusos "ocasionales" a violadores, ha recordado y reabierto esta misma semana el debate que creó la opinión pública después del caso de los sanfermines del verano de 2016.Este movimiento social contrasta con lade 2004. La respuesta institucional hacia la problemática de la violencia de género ha sido calificado de " fracaso": los avances judiciales se quedan sobre el papel y