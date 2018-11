Publicada el 25/11/2018 a las 13:21 Actualizada el 25/11/2018 a las 13:40

El senador de Compromís Carles Mulet ha denunciado que el Estado español ha destinado, una unidad de personas reclutadas por la dictadura en el norte de Marruecos para "saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática". Así lo ha explicado el senador después de recibir una respuesta del Gobierno a una pregunta que realizó al respecto según recoge Europa Press.Según detalla el ejecutivo, desde 2007 se han pagado en torno a 7,2 millones de euros, aunque no en pagos regulares: en 2007 y 2008 la cifra se situó en torno a los 2,9 millones de euros cada ejercicio; entre 2009 y 2013 no se abonaron estos pagos ya que los asumió la Caja Marroquí de Pensiones por una deuda, y desde 2014 hasta junio de 2018 se han pagado en torno a 1,3 millones de euros. A partir de estos datos, Mulet ha extrapolado el montante que se podría haber destinado a este cuerpo creado por el franquismo desde su fin: "seguramente podemos aventurar sin exagerar quepara pagar pensiones a un cuerpo de reclutados marroquíes que se utilizaron para masacrar a la población de la España democrática"."A pesar de existir únicamente durante 20 años, los miembros de esta guardia, creada por un dictador y mantenida durante un régimen ilegítimo,", ha explicado Mulet. De hecho, "los y las historiadoras cifran en aproximadamente 100.000 ciudadanos marroquíes, adolescentes y jóvenes, reclutados por el dictador Francisco Franco en el norte de África, que los golpistas destinaron a saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática". "La, todavía retumba en la memoria de la parte más cruenta de la guerra generada por la derecha en España, ha considerado el senador.El ejecutivo, en su respuesta, señala que estas pensiones corresponden no solo a personal que perteneció a la Guardia Mora, sino también a las Unidades regulares del ejército español que pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes (ley 112/1965, de 21 de diciembre, modificada por ley 111/1966, de 28 de diciembre), a la Agrupación de Tropas Nómadas y las Unidades de Policía Territorial del Sahara, sin que exista un registro que identifique a los primeros. El correspondiente abonohan explicado desde el ejecutivo central.Mulet ha remarcado que es "vergonzoso" que el actual Gobierno "evite pronunciarse" sobre las preguntas: "Qué medidas va a adoptar el Gobierno para atajar esta situación, al tratarse dea la población de la España democrática?". "Los gobiernos del PSOE siempre han sido cómplices con esta situación, pagar con el dinero de la democracia a los asesinos de esta", ha manifestado.