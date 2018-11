Publicada el 25/11/2018 a las 20:17 Actualizada el 25/11/2018 a las 21:17

Elacudió este fin de semana hasta Abu Dhabi con su hija Cristina de Borbón para presenciar en primer persona la última carrera de Fernando Alonso como piloto de Fórmula 1. El emérito aprovechó el viaje para señalado por la CIA como la persona que ordenó el asesinato de Yamal Jashogi en el consulado de su país en Estambul.La imagen, distribuida por la Corte Real de Arabía Saudí,. Según recoge El País , este encuentro se produjo justo antes de arrancar la carrera de Fórmula 1.Esta fotografía llega en un. A mediados de este mes de noviembre, la CIA concluyó en un informe interno que el responsable de la orden de matar al periodista opositor al régimen fue el propio príncipe heredero. "La posición aceptada es que no hay forma de que esto ocurriese sin que él lo supiera o estuviera involucrado", ha asegurado una de las fuentes anónimas cercanas a la investigación y citadas por The Washington Post debido a la posición que mantiene Bin Salman en Arabia Saudí , donde actúa como líder de facto y supervisa hasta el más mínimo detalle. Tras estas revelaciones de su propia agencia de inteligencia, Donald Trump se apresuró a apoyar a la monarquía absoluta islamista como "un firme socio" pese a asegurar que el heredero podía conocer el plan para matar a Jashogi.El. Según los investigadores turcos, una quincena de agentes enviados desde Riad habrían asesinado al periodista, cuyo cuerpo habría sido después descuartizado.En la imagen del rey emérito con Bin Salman no está presente. Se trata también de la primera vez que padre e hija se dejan ver juntos en público en desde que estalló el caso Nóos y ella fue procesada y absuelta. A principios de mes, Cristina de Borbón volvió al Palacio de la Zarzuela con motivo del 80 aniversario de su madre, la reina Sofía de Grecia, tal y como mostraron unas fotografías distribuidas por la Casa Real . El único que faltaba en la instantánea era su marido, Iñaki Urdangarin, en prisión para cumplir una pena de seis años por fraude fiscal y malversación, entre otros delitos.