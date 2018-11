Dani Dateo, a su llegada a los juzgados: " Me preocupa que se lleve a un payaso ante la Justicia"

Publicada el 26/11/2018 a las 12:00 Actualizada el 26/11/2018 a las 12:21

El cómico y presentador Dani Mateo ha manifestado este lunes a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla que le preocupa que se lleve apor hacer su trabajo, ya que cree que ello puede afectar a la imagen de su país y de su bandera.Así lo ha manifestado antes de comparecer ante el juez de Instrucción número 47 de Madrid porcomo parte de un sketch de humor enmarcado dentro del programa de La Sexta El Intermedio.El humorista se ha negado después a declarar. Mateo apenas ha estado cinco minutos ante el juez.La declaración se produce después de que el juezque la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia contra el humorista.El presentador ha subrayado que este 'gag' se encuadra en 'el terreno de las opiniones', si bien ha destacado que ahora se entre. " Creo que lo más inteligente es callar y esperar a que la Justicia se pronuncie", ha dicho.Se le cita a declarar como investigado por la supuesta comisión de una símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad, correspondiente al artículo 543 del Código Penal (C. P.) y un, correspondiente al artículo 510 del C. P.La denuncia de este sindicato policial hablaba de ", sus símbolos y por ende a toda la sociedad democrática" con motivo del chiste televisivo en el programa El intermedio de La Sexta.Tras la polémica creada, el programa que dirige El Gran Wyoming pidió disculpas durante una de sus emisiones. "ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor", señaló Wyoming.Wyoming subrayó que si "la broma no ha funcionado" al generares evidente que se trata de un "gag fallido".