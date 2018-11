Publicada el 26/11/2018 a las 17:35 Actualizada el 26/11/2018 a las 19:13

Ciudadanos: "No era el momento de que se produjera esa foto"

PSOE deriva a Zarzuela la responsabilidad

La Casa Real el saludo fue "estrictamente protocolario"

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha acusado al rey Juan Carlos I dede España al fotografiarse junto al príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed Bin Salmán en el palco de autoridades del circuito de Yas Marina, mientras asistían al Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1; informa Europa Press.Según Belarra, es "tremendo" que el rey emérito haya actuado de este modo, después de que la CIA concluyera en un informe que Mohamed bin Salmán fue, que trabajaba para The Washington Post y era crítico con el régimen saudí, y particularmente con el príncipe heredero."A mí me duele que se dañe de esta manera la imagen internacional cuando es la propia CIA quien ha revelado que fue este príncipe quien ordeno el descuartizamiento de Jashogi, del periodista saudí. Nos parece que", ha avisado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.En este sentido, la dirigente del partido morado ha defendido que el reya dar explicaciones al respecto. "No sabemos qué puede haber detrás de una foto queenormemente la imagen internacional de nuestro país", ha apuntado.En este punto, Belarra ha recordado que Unidos Podemos ya solicitó por carta al rey emérito que acudiese al Congreso a dar explicaciones sobre sus actividades, después de los intentos fallidos del grupo confederal de crear una comisión de investigación para saber si Juan Carlos I estáa la carta en la que pedimos que viniera al Congreso a dar explicaciones. Le pedimos que responda. Ahora más que nunca tiene que venir al Congreso a dar explicaciones", ha reclamado la portavoz parlamentaria.El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado que el rey Juan Carlos saludara al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, mientras se está investigando el asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.de que se produjeran ese encuentro y esa foto", ha declarado Villegas en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente de Cs , al recordar que "se están investigando las responsabilidades de ese mandatario en el asesinato del periodista", cometido el pasado 2 de octubre.La fotografía de ese momento fuesaudí.El PSOEeste lunes el saludo entre el rey Juan Carlos y Mohamed bin Salman y ha derivado a la Casa Real la responsabilidad de dar explicaciones."Entendemos que no era un evento oficial, no estaba en la agenda oficial. No opinamos, seguramenteal respecto", ha señalado la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, preguntada en rueda de prensa al respecto.Peña ha asegurado que elde este saludo entre el monarca emérito y Bin Salman.La Casa Real ha aclarado este lunes que el saludo entre el rey Juan Carlos y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, fueAsí lo han señalado fuentes del Palacio de la Zarzuela a Europa Press, que han recordado que, desde que abdicó Juan Carlosal Gran Premio de Fórmula I de Abu Dabi.En esta ocasión, el rey emérito coincidió en la zona de autoridades con Bin Salman y fue ahí cuando se produjo el saludo "estrictamente protocolario". El saludo, por tanto, no tuvo "trascendencia institucional", subrayan las fuentes.En un primer momento, la Zarzuela no quiso hacer comentario alguno sobre la foto del saludo entre el monarca emérito y el príncipe heredero por tratarse de una, pero posteriormente han optado por precisar que se trató de un saludo estrictamente protocolario.