Bárcenas y su esposa, citados para declarar en la investigación de la 'Operación Kitchen'

Publicada el 27/11/2018 a las 09:31 Actualizada el 27/11/2018 a las 09:59

El juez de la Audiencia Nacional , Diego de Egea, ha citado ael próximo 12 de diciembre al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, en el marco de la investigación de la operación Kitchen.El magistrado esta investigando la supuesta operación Kitchen, por la que un operativo policial en el que estaría involucrado el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo habría pagado con fondos reservados al chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, para queque el ex tesorero se habría llevado de Génova tras su despido.Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, ambos acuden en calidad de testigos como perjudicados de un presunto robo y no tendrán por tanto. No obstante, pueden acudir acompañados de sus abogados dado que de sus declaraciones o del contenido de la documentación sustraída podría derivarse algún tipo de consecuencia en las causas que ambos ya tienen abiertas, como la investigación de la presunta financiación irregular del PP o la trama Gürtel , que ya mantiene a Bárcenas en prisión.