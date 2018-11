La Fiscalía pide el encarcelamiento inmediato de Oriol Pujol para cumplir condena por las ITV

Publicada el 27/11/2018 a las 17:21 Actualizada el 27/11/2018 a las 18:34

Condena a Oriol Pujol

La Fiscalía ha pedido para el exdiputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol , el ingreso "inmediato" en prisión para cumplir sude cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV, y lo basa en que es una condena por delitos vinculados con la corrupción. Informa Europa Press.En su escrito, la Fiscalía especial contra la corrupción se opone a quedel hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol acogiéndose al beneficio de la suspensión de la pena, que se permite cuando la persona no es un delincuente habitual y las penas a las que es condenado, por separado, no son superiores a dos años.La Fiscalía tiene en cuenta que Oriol Pujol fue condenado por delitos relacionados con la, y que luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas porque es "una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier estado", por lo que ve más necesaria lade la condena. Así, recuerda que ni las circunstancias personales ni la conducta de Oriol Pujol tras la comisión de los hechos "pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue".La fiscal Teresa Duerto recuerda que este tipo de beneficio tiene "naturaleza discrecional" pese a que concurran los requisitos previstos por la ley, y que en este tipo de casos, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción,la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho, y evitar que se perciba elcomo una injustificada indulgencia.Oriol Pujolen prisión teniendo en cuenta que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho, y un año y cinco meses por un delito continuado deen documento mercantil. Alegó que su ingreso en prisión "perjudicaría gravemente" a suy suen plena recomposición, debido a que tiene tres hijos -dos mayores de edad de los que costea los estudios universitarios-, y los pagos de una, además de que había reconocido los hechos y ha renunciado a la actividad política y pública.Sin embargo, la fiscal rechaza estos argumentos porque la esposa de Oriol Pujol tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares, y además de tener una segunda residencia en la Cerdanya (Girona), pertenece a la"siendo de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos ". Además, argumenta que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación "se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia".El 27 de julio, el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó en firme al exdiputado ade cárcel por tráfico de influencias, una multapara ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por. Asimismo, la Audiencia condenó al hijo del expresidente ade prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena dede cárcel ySegún la sentencia, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado desuscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Cataluña , por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento. El interés deen este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar elque quería impulsar el Govern.