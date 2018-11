Herrera rechaza centralizar la Educación y espera del PP de Casado que defienda y mantenga el autonomismo

Publicada el 27/11/2018 a las 18:44 Actualizada el 27/11/2018 a las 19:51

Defensa del autonomismo frente a Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha hecho unadel sistema autonómico de la Constitución y ha rechazado la recuperación de competencias por parte del Estado como la de Educación, unade su partido, Pablo Casado. A su juicio, el autonomismo ha sido "muy útil en la modernización de España" y espera que el PP "lo valore y lo mantenga". Informa Europa Press.Herrera ha comparecido en rueda de prensa en La Moncloa tras reunirse durante hora y media con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha cerrado la. El encuentro ha servido para repasar los principales problemas y reclamaciones de Castilla y León, especialmente la necesidad de una nueva financiación autonómica y de contar con una estrategia nacional contra la despoblación El presidente de la Junta ha explicado que en su lista no figuraba hoy la reclamación de ninguna competencia pendiente de transferir, porque sus prioridades hoy eranpara las que ya tiene Castilla y León . Preguntado al respecto por la posibilidad dealguna, como la de Educación, ha sido tajante al responder que no, después de 27 años en la política autonómica y a las puertas de su retirada, pues ha afirmado que no volverá a ser candidato en las elecciones de 2019."Que me planteara ahora la caída del caballo camino de Damasco sería una cosa penosa", ha respondido al ser preguntado por la propuesta de Casado dela competencia en Educación y que las autonomías la administren.Herrera, que se ha definido como, ha reivindicado que su comunidad es precisamente ejemplo de unade la Educación porque obtiene los primeros puestos en rankings como Pisa . "Estamos justificando el modelo constitucional, cómo voy a pedir yo la pérdida de la competencia y que vuelvan a manos centralistas", ha subrayado.El presidente autonómico ha dicho que sin embargo es partidario de "reforzar elementos de cohesión", que asignaturas como Historia tengan, o que la prueba de acceso a la universidad también sea única, porque las 17 actuales provocan en su opinión. También ha reivindicado un pacto educativo nacional y así se lo ha planteado hoy al presidente del Gobierno.Dicho esto, ha asegurado que espera que su partidoporque "hay que protegerlo" de las "invectivas radicalmente injustas" contra el sistema autonómico que empiezan a surgir, en clara alusión a Vox, partido al que no ha citado , que reclama el fin de las comunidades."Espero de mi partido que lo valore y lo mantenga. Otra cosa es que se deban reforzar algunos elementos de cohesión", ha añadido.