La casa fotografiada por Capa será un museo de los bombardeos en Madrid, “un centro de memoria que mejorará Vallecas”

Publicada el 27/11/2018 a las 18:11 Actualizada el 27/11/2018 a las 18:48

PSOE, PP y Cs discuten sobre Peironcely 10

Peironcely 10, la casa fotografiada por Robert Capa en la capital tras ser bombardeada en la Guerra Civil,dedicado a la interpretación de los bombardeos aéreos en Madrid, tras salir adelante la propuesta presentada en Cibeles por la socialista Mar Espinar que recoge la petición de la palataforma #SalvaPeironcely10 , y tras el sí de Ahora Madrid, PP y Cs se han abstenido. Informa Europa Press.La plataforma presentó sude creación del futuroa miembros del Consistorio. El proyecto presentado cuenta con una sala de exposiciones de 258 metros cuadrados, un salón polivalente para proyecciones y conferencias de 43 metros cuadrados y la recreación de una vivienda según el diseño original, que permita al visitante hacerse una idea deen aquel lugar.La proponente, Mar Espinar, ha lamentado que Cs y PP no apoyaran la iniciativa , ya que este Museo "no sacude el avispero ideológico, todo lo contrario". "Estar de acuerdo en proyectos como este nos fortalece a todos; hoy están fracasando, porque no sé que quieren para Peironcely. Capa nos marcó el camino con su inmensa fotografía, y elespera nuestra acción", ha explicado a renglón seguido. "El trabajo realizado por los agentes sociales han sido un ejemplo que debemos respetar. La gente ha estado a una altura increíble", ha remachado la edil socialista, quien ha mostrado su "agradecimiento sincero" tanto a la plataforma como al concejal-presidente de Vallecas, Paco Pérez.Así, Espinar ha apuntado que "hacer las cosas bien es mucho más satisfactorio", por lo que ha animado a "recuperar este lugar emblemático de la ciudad". El tercer teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, ha puesto en valor que este museo será "unque permitirá la recuperación de un espacio vecinal que mejorará Vallecas con el refuerzo de su identidad colectiva ". "También es una buena oportunidad para ser una pieza más en las políticas de memoria en la capital", ha subrayado. Valiente ha indicado que este centro "ayudará a conocer mejor lo que ha sido Madrid, a reconocer los dramas, y lade un pueblo que nunca se resignó a la violencia". "Para ello es necesario aprender de ciudades bombardeadas que han llevado a cabo proyectos de memoria sobre ello", ha instado.Sin embargo, Sofía Miranda de Ciudadanos, ha tildado la propuesta de "redundante y repetitiva". "Desde julio de 2017 no han hecho nada ni para proteger la casa ni para proteger a los vecinos, son ellos (Ahora Madrid) los que ponen palos en la rueda ", se ha dirigido Miranda a Mar Espinar. Sobre el museo, ha indicado que ya dejó patentes sus "dudas", las cuales ahora se demuestra que "están en lo cierto". "Con su propuesta estaba condenando a las familias a la, y estamos en noviembre de 2018, echen cuentas", ha indicado.La edil del PP Isabel Rosell ha lamentado que esta propuesta responda al "afán de" de Espinar, que "hace un flaco favor a la plataforma con esta propuesta sin haber hecho los deberes con Ahora Madrid". "No ha cumplido los acuerdos plenarios en julio de 2017, por ello seguimos esperando que sigan queriendo actualizar el catálogo de bienes, para incorporar el conjunto de viviendas de Peironcely", ha apuntado a continuación. Asimismo, ha reprochado que esta propuesta se plantee "en términos innegociables", porque "proponen crear un nuevo museo con dos salas, y con el proyecto de la plataforma, cerrando así la posibilidad de una". "El Museo Reina Sofía es el depositario más importante de Capa en el país, ¿no le parece que un proyecto serio debería hablar con el Reina?", ha preguntado.Tras las intervenciones de Miranda y Rosell, Espinar ha lamentado la "falta de información". Así, ha rebatido a ambas asegurando que "este no es un proyecto que esté en el aire, está presupuestado con, y no hay un plan parcial, hay una modificación del plan general, que ya fue aprobado en Junta de Gobierno". "La duda ofende, porque la política va más allá de la búsqueda de titulares. La duda no procede. Para decirme que aprovecho la situación de esas familias, dígnese a ir a decirme cómo viven esas familias . Le aseguro que la política es estar en la calle, en la obra", ha explicado a Sofía Miranda. También ha reprochado su actuación a Miranda Mauricio Valiente, quien le ha afeado que haga el "ridículo al cuadrado". "Hay que escuchar para debatir bien", ha lanzado. En este sentido, ha aseverado que "la derecha insiste con un discurso que es irreal". "Tenemos una derecha en este país, con una visión totalmente cerrada", ha lamentado.