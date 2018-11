Podemos pide que Juan Carlos I deje de cobrar un sueldo público si quiere seguir viéndose con "dictadores" y "sátrapas"

Publicada el 27/11/2018 a las 17:17 Actualizada el 27/11/2018 a las 17:28

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado este martes que su formación va a presentar en el Congreso una iniciativa para pedir que el rey Juan Carlos Icon cargo a los Presupuestos Generales del Estado , si en su "tiempo libre" va a reunirse con "dictadores" y "sátrapas saudíes", informa Europa Press."Si no actúa como representante de los españoles, a lo mejor", ha afirmado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, trasque el rey emérito se fotografiara "sonriente y afable", hablando con el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, al que la CIA acusa de ordenar el asesinato del periodista Yamal Jashogi.A este respecto, Echenique ha criticado que todavía es aún "más grave" que la Casa Real como una "actividad privada" del rey emérito. "No sé si. Que se diga que el Rey estaba de visita privada y no representa a España los fines es un insulto a la inteligencia", ha denunciado.Por ello, el dirigente de Podemos ha defendido que "si el rey quiereen su tiempo libre", el Estado debería "dejar de pagarle un salario público"."Vamos a impulsar una iniciativa en el Congreso para esto, para que se deje de pagar con dinero público un salario a un señor que por lo visto los fines de semana dice que no está representando a los españoles sino a sí mismo. Si esto es así, debería dejar de tener el puesto de rey emérito o dejar de", ha enfatizado.