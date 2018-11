Recta final de las consultas sobre la monarquía en las universidades: "Cada vez somos más y no nos para nadie"

Publicada el 27/11/2018 a las 13:39 Actualizada el 27/11/2018 a las 16:16

Este jueves la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) celebrará el primero de los referéndums que las universidades están organizando para decidir entre monarquía o república . Un mes después de que un grupo de estudiantes maquinara el proyecto de consulta en el césped de su facultad, ya son 26 las universidades que han decidido seguir su estela para reivindicar el "derecho a decidir" su futuro. Suman, en total, más de la mitad de las 50 universidades públicas existentes en el país. Así lo han expuesto este martes ante los medios de comunicación los distintos universitarios que ponen rostro a la iniciativa.Las 26 instituciones públicas se organizan de forma independiente y descentralizada, pero todas ellas lo hacen en torno a un proyecto común y con una pretensión compartida: clamar contra una "". Pero no es ese el único propósito que persiguen. "Es el primer paso para crear algo cada vez más grande.", han dicho los estudiantes a través del comunicado que ha abierto el acto. El fin último, han reconocido, tiene que ver no sólo con opinar en torno al futuro de la monarquía, sino con "decidirlo todo", desde el "derecho de autodeterminación de los pueblos" hasta "el pago de la deuda", pasando por la "nacionalización de la banca", tal y como ha expresado Pablo, alumno de la Pompeu i Fabra y portavoz de la plataforma Fora el Borbó de les universitats catalanes. Persiguen, en esencia, abrir un "".Marta, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid, ha insistido en que el movimiento "no se queda en el día después de los referéndums", sino que "va a ir mucho más allá" porque el estudiantado ha "abierto la primera brecha" y ha comenzado a "". En este escenario, los universitarios creen que el momento actual, de "debilidad democrática y de derechos sociales", hace que sea precisamente ahora el instante "clave para empezar a debatir".Los organizadores han insistido, en ese sentido, en el papel de los estudiantes como impulso histórico de los movimientos sociales. La juventud tiene "el gran desafío de levantar un movimiento contra la Corona", en un contexto en el que ", y se enmarca en una tradición y en una experiencia histórica de un movimiento estudiantil combativo, rebelde y contestatario", ha subrayado Jorge, alumno de la Universidad de Zaragoza.Durante el acto celebrado este martes, los estudiantes de las diferentes universidades han estado, que han organizado movilizaciones y paros recientemente en protesta por las condiciones laborales en sus centros de trabajo. "Nuestra lucha está ahora latente y será la vuestra", ha afirmado Luis Miguel Ruiz, delegado de CGT y trabajador de Amazon.