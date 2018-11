Casado dice que PP estaría "encantado" de recibir los votos de Ciudadanos y Vox

Publicada el 28/11/2018 a las 12:06 Actualizada el 28/11/2018 a las 13:09

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que su partido estaría "de aquellos que quieran cambiar las cosas en Andalucía", en alusión tanto a Vox como a Ciudadanos (Cs). Eso sí, ha recalcado que el PP es el "voto útil", de forma que si hay ciudadanos que no están "contentos" con lo que pasa en Andalucía deberían ser "coherentes" y "optimizar sus esfuerzos" para no caer "en la melancolía".En el acto organizado por La Voz de Cádiz, Casado ha señalado que el 3 de diciembre en Andalucía "lo único que puede haber es un gobierno comunista socialista o un gobierno de cambio liderado por el PP".Al ser preguntado expresamente si pactará con el partido detras los comicios si hay opción de formar gobierno entre PP, Cs y Vox, el líder del PP ha respondido que "habrá que preguntar" a esos partidos si quieren apoyar a su formación."El PP estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran", ha resaltado Casado, que ha recordado que él no habla de partidos "que no tienen representación parlamentaria", ni de Vox ni del PACMA.El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha asegurado por su parte que "nunca" gobernará en manos de la "extrema derecha" , dejando claro que su formación "sólo" plantea la posibilidad de un pacto de gobierno con el PP, y ha advertido de que "todos los extremos preocupan", indicando que no comparte "muchas de las posiciones" de Vox.En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Marín ha afirmado que no calificará a Vox ni a ninguna otra fuerza política, ya que "cada uno está definido en sus estatutos", aunque, cuestionado por este asunto, señala que ellos "". "Yo sé donde estoy yo y no tengo que calificar a los demás. Siento la misma preocupación por la extrema izquierda que por la extrema derecha, si ponemos ahí a Podemos y a Vox", añade, agregando que el PSOE "a veces no se sabe si está también en la extrema izquierda o en el centro".