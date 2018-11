Publicada el 28/11/2018 a las 16:18 Actualizada el 28/11/2018 a las 17:08

Empresas que ayudaban al partido

El exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, conocido como El Albondiguilla, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que informó en el año 2005 al actual presidente del PP andaluz y candidato a presidir la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de que el entonces tesorero del partido,, le estaba presionando para adjudicar contratos a empresas concretas, supuestas donantes del PP. IU no descarta pedir su citación para que declare.Según ha explicado el propio González Panero a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, así lo ha defendido durante su declaración en calidad de testigo ante el juez, que investiga la presunta financiación irregular del PP, explicando que en Génova eran conscientes de las maniobras de su extesorero, quien ya está cumpliendo condena de 33 años de cárcel por las actividades de la trama Gürtel.En la fecha que ha señalado, 2005, Moreno Bonilla era diputado del PP en el Congreso y en el organigrama del partido ocupaba el puesto de secretario de Política Local, razón por la que fue el que recibió al exalcalde 'popular' de Boadilla, aunque éste había solicitado reunirse con, quien entonces ocupaba el cargo de secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local.'El Albondiguilla' ha relatado que en el verano de 2004, durante la fiesta del primer aniversario del Sport Center Manolo Santana, en Boadilla, el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, le dijo que hiciese "caso" a Luis Bárcenas, y que él le respondió que se lo haría cuando se pudiera.La primera llamada del extesorero, ha explicado, llegó unos meses después, en diciembre de 2004 o enero de 2005 para pedirle que adjudicara ael mantenimiento de calles de Boadilla. "Le dije a Bárcenas que yo no conocía ese procedimiento", ha añadido.Meses más tarde le llamó el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, para, según ha asegurado, ofrecerle "" a cambio de una adjudicación a una de sus empresas. Y luego, en septiembre de 2005, recibió otra llamada de Bárcenas, ha relatado, para preguntarle si había hablado con Correa. "Le dije que los técnicos ya estaban elaborando el informe y que Constructora Hispánica no iba de las primeras y que no se le podía dar el contrato", ha apuntado.González Panero ha dicho al juez De la Mata que en esas llamadas el extesorero le "solía decir que las empresas en cuestión ayudaban al partido, colaboraban con el partido en campañas electorales", que al PP le "interesaba que les fuese bien" y que "a ver qué se podía hacer".Fue en noviembre de ese año, según González Panero, cuando fue a la sede del PP en la calle Génova junto al entonces secretario de Corporación de Boadilla,, para quejarse de un concejal que Bárcenas le había impuesto en las listas electorales. Le recibió Moreno Bonilla y le contó las llamadas que había recibido.A la pregunta de qué le contestó el ahora candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Albondiguilla ha dicho que sólo le dio las "gracias". "Me dijo gracias, lo tendremos en cuenta y adiós muy buenas", ha remarcado.Para el exalcalde de Boadilla, el hecho de que Rajoy le dijese que hiciese caso a Bárcenas unos meses antes de que comenzaran las llamadas indica que entre los dos había una". "Todos conocíamos que en casa de Jesús Sepúlveda muchos viernes quedaban Ana Mato, Bárcenas, Javier Arenas, Rajoy... Sabíamos que era una persona absolutamente de confianza", ha explicado.En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, González Panero ha querido resaltar que su declaración de hoy demuestra que él ya había advertido de las actividades del tesorero del partido, que además, según ha asegurado, "había dado la orden de acabar" con él por "" de la adjudicación de contratos.Para Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en la pieza de la presunta financiación irregular del PP y que había instado la declaración de González Panero, "lo fundamental es que se corrobora que dentro del Partido Popular había una estructura organizada para ir impulsando diversos cohechos en el conjunto del Estado a nivel municipal, autonómico e incluso estatal" y que dentro de la formación se "tenía pleno conocimiento de estos hechos", entre otras cosas, porque "diferentes personas".Así lo ha explicado el abogado del partido, Juan Moreno, para quien "es sintomático que el propio presidente del PP por entonces y luego del Gobierno, Mariano Rajoy, le indicase al alcalde de Boadilla que hiciese caso a Luis Bárcenas cuando ya estaa cometiendo diversas actuaciones irregulares".El letrado ha apuntado que si bien esperará a escuchar al resto de testigos citados en los próximos días, como Álvaro Pérez el Bigotes, "" pedirá al juez que llame a declarar al propio Moreno Bonilla, así como al secretario del Ayuntamiento de Boadilla que, según González Panero, también asistió a aquella reunión."Hay elementos para poner en seria duda la credibilidad de todos los dirigentes del PP que han dicho no saber que había corrupción en su partido. Su posición, ha destacado el abogado, quien recuerda que "ya hay una serie de testigos", incluido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que han apuntado la existencia de "una trama que hacía llamadas y que presionaba" para conseguir las adjudicaciones.